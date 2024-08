Engelhardts Landfest 2024, 28. & 30.09.

Die Gartenbaumschulen Engelhardt bieten ihren Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine Mischung aus buntem Markttreiben, Gartenkunst, Kunsthandwerk, Gartendesign, Unterhaltung, kulinarischen Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen.

Mit Live-Musik an beiden Veranstaltungstagen. Genießen Besucherinnen und Besucher im Zuge des Landfestes am 28. und 30. September das bunte Markttreiben mit einem abwechslungsreichen Programm in der idyllischen Atmosphäre der Gartenbaumschulen. Unter dem Motto »Aufg‘schpielt – z‘amm kockt ond g’sunga« findet auch wieder Engelhardts Musikantentreffen statt. Willkommen sind alle, die am Musizieren Gefallen finden. Jeder ist eingeladen sein Instrument mitzubringen, mitzuspielen, mitzusingen oder einfach zuzuhören. »Natürlich stehen unsere Gartenbaumschulen für Jedermann ganzjährig für einen Ausflug offen. Wir bieten Vereinen und Reisegruppen Führungen mit fachkundiger Beratung und einer Brotzeit«, sagt Inhaber Georg Engelhardt. Der Besuch des Landfestes sowie sämtlicher Veranstaltungen sind auch in diesem Jahr wieder kostenlos.

Garten ist Lebenselixier, Kraftspender und der Raum, in dem man entspannen und die Seele baumeln lassen, Berufliches abschütteln und das Leben abseits aller Verpflichtungen genießen kann. Um sich für sein individuelles grünes Refugium Anregungen holen können, haben die Gartenbaumschulen Engelhardt für Gartenliebhaber auf einer Fläche von über 8000 m², rund um die Glasscheune und den attraktiven Innenhof, Grünes und Blühendes geschmackvoll arrangiert. »Schlendern Sie durch prächtige Rosen, blühende Stauden, duftende Kräuter, fruchtige Gehölze und schmuckes Blattwerk. Genießen Sie das entspannende Murmeln schöner Wasserspiele, den Gang durch unseren Steingarten mit vielen Schätzen, die es trocken mögen, oder lassen Sie sich vom südlichen Flair unserer Terracotta-Remise zu dekorativen Taten inspirieren. Unsere Gärtner und Gärtnermeister stehen Ihnen gerne beratend zur Seite – ganz gleich wie groß oder klein Ihr Anliegen ist.«

Engelhardts Landfest 2024, Sa. 28. und Mo. 30. September, Gartenbaumschulen Engelhardt, Dinkelsbühl, www.bs-engelhardt.de