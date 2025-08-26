Engelhardts Landfest 2025, 27. und 28.09.25

Die Gartenbaumschulen Engelhardt bieten ihren Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine ­Mischung aus buntem Markttreiben, Gartenkunst, Kunsthandwerk, Gartendesign, Unterhaltung, ­kulinarischen Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen. Natürlich wird auch wieder Live-Musik an beiden Veranstaltungstagen geboten, für Stimmung ­für Stimmung sorgt u.a. Michael Thum (Sieger der ARD Hitparade). Im Zuge des Landfestes genießen Besucher das bunte Markttreiben mit ­einem abwechslungsreichen Programm in der idyllischen Atmosphäre der Gartenbaumschulen. Der Besuch des Landfestes sowie sämtlicher Veranstaltungen sind auch in diesem Jahr wieder kostenlos.

Garten ist Lebenselixier, Kraftspender und der Raum, in dem man entspannen, die Seele baumeln lassen, Berufliches abschütteln und das Leben ­abseits aller Verpflichtungen genießen kann. Um sich für sein individuelles grünes Refugium ­Anregungen holen können, haben die Gartenbaumschulen Engelhardt für Gartenliebhaber auf einer Fläche von über 10000 m², rund um ihre ­Glasscheune und den attraktiven Innenhof, Grünes und Blühendes geschmackvoll arrangiert. Ein ­neuer Meilenstein in der Firmengeschichte der ­Gartenbaumschulen ist die Fusion von Altbewährtem und Innovativem. ­Unter der neuen Leitung von Gärtnermeister Stefan Kloos wird der gewohnte Standard und kontinuierliche Qualitätsanspruch um neue Ideen, frischen Wind und klaren Vision für eine nachhaltige und klimafreundliche Pflanzenwelt ergänzt.

»Unsere Gärtner und Gärtnermeister stehen Ihnen gerne beratend zur Seite – ganz gleich wie groß oder klein Ihr Anliegen ist«, so Stefan Kloos, »wir bringen Leben in Ihren Garten und Ihr Zuhause.«

Öffnungszeiten der Gartenbaumschulen Engelhardt: Mo. bis Fr.: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 18 Uhr

Sa.: 9 bis 15 Uhr

Engelhardts Landfest 2025, Sa. 27. und So. 28. September, Gartenbaumschulen, Engelhardt, Dinkelsbühl/-Weidelbach, www.bs-engelhardt.de