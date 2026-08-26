Engelhardts Landfest 2026 in Dinkelsbühl 26. und 27.09.26

Die Gartenbaumschulen Engelhardt bieten ihren Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine Mischung aus buntem Markttreiben, Gartenkunst, Kunsthandwerk, Gartendesign, Unterhaltung, kulinarischen Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen mit Live-Musik an beiden Veranstaltungstagen. Besucher können im Zuge des Landfestes (am 26. und 27. September) das bunte Markttreiben mit einem abwechslungsreichen Programm in der idyllischen Atmosphäre der Gartenbaumschulen genießen. Der Besuch des Landfestes sowie sämtlicher Veranstaltungen ist auch in diesem Jahr wieder kostenlos.

Sa. 26. und So. 27. September, Gartenbaumschulen Engelhardt, Dinkelsbühl, www.bs-engelhardt.de