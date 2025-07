Enslinger Sommerfest 2025 – Tradition trifft Lebensfreude, 01. bis 03.08.25

Enslingen feiert wieder – und alle sind herzlich eingeladen! Am ersten Augustwochenende 2025 bringt der Enslinger Dorfverein frischen Schwung in eine lange Tradition und lädt zum Sommerfest ein, das Gemeinschaft, Kultur und jede Menge gute Stimmung verspricht. Der Auftakt erfolgt am Freitag, 1. August, mit dem Fassanstich um 18 Uhr. Früh kommen lohnt sich – die ersten Gäste erhalten ein Freibier. Im Anschluss folgt um 19.30 Uhr das beliebte Nachtturnier im Fußball-9-Meter-Schießen, gespielt im Teammodus mit mindestens fünf Teilnehmern pro Mannschaft. Ab 20 Uhr startet der Barbetrieb, mit Suster’s Oldies.

Expand Foto: Pascal Abele Photography

Der Samstag, 2. August, beginnt offiziell um 13 Uhr. Ab 14 Uhr steht ein abwechslungsreiches Kinderprogramm auf dem Plan. Zeitgleich startet der große Team-Dreikampf, bei dem Gruppen aus drei bis sechs Personen in den Disziplinen Bierkrug-Balance, Fahrzeugziehen und Bierkasten-Stapeln gegeneinander antreten. Am Abend sorgt die Live-Band »Blind Date« ab 20 Uhr als besonderes Highlight für ausgelassene Stimmung. Der Sonntag, 3. August, beginnt um 9 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. An diesem Tag steht das Oldtimer-Treffen auf dem Programm. Auch an diesem Tag wird wieder ein abwechslungsreiches Kinderprogramm angeboten, während der Musikverein Untermünkheim für musikalische Unterhaltung sorgt. Um 11 Uhr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine besondere Showeinlage der Tanzgruppe »Kidsdance« freuen. Das Fest klingt gegen 14 Uhr aus. An allen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der Dorfverein Enslingen freut sich auf viele Gäste, die gemeinsam feiern, lachen und die Dorfgemeinschaft stärken möchten.

Fr. 1. bis So. 3. August, Sportplatz, Enslingen, www.enslinger-dorfverein.de