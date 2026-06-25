Enslinger Sommerfest, 31.07. bis 02.08.26

Der Enslinger Dorfverein veranstaltet sein Sommerfest in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auf dem Genswosen in Enslingen. Vom 31. Juli bis 2. August erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Wettbewerben, Livemusik, Familienangeboten und einem großen Oldtimer-Treffen. Den Auftakt bildet am Freitag um 18 Uhr der traditionelle Fassanstich. Für die ersten Gäste gibt es Freibier, solange der Vorrat reicht. Sportlich wird es ab 19.30 Uhr beim Nachtturnier im 9-Meterschießen. Ab 20 Uhr öffnet zudem die Bar und lädt zum geselligen Ausklang des Abends ein. Der Samstag steht ganz im Zeichen von Familie, Spiel und Unterhaltung. Nach dem offiziellen Festbeginn um 13 Uhr startet um 14 Uhr der beliebte Drei-Kampf auf dem Genswosen. Parallel dazu wird ein Kinderprogramm angeboten. Am Abend sorgt die Live-Band »Blind Date« ab 20 Uhr mit »Fantastic Rock« für Stimmung. Auch die Bar hat wieder geöffnet. Am Sonntag dreht sich alles um historische Fahrzeuge. Bereits ab 9 Uhr beginnt das Oldtimer-Treffen. Wie schon im vergangenen Jahr werden zahlreiche automobile Schätze aus verschiedenen Jahrzehnten erwartet. Ab 11 Uhr unterhält der Musikverein Untermünkheim die Gäste, während für die jüngsten Besucher ein Kinderprogramm angeboten wird. Eine Showeinlage um 12 Uhr rundet das Programm ab, bevor das Fest um 14 Uhr offiziell endet. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen bestens gesorgt. Der Enslinger Dorfverein bietet unter anderem seinen legendären Gyros im Weck, erfrischenden Aperol Spritz sowie Haller Löwenbräu an.

Fr. 31. Juli bis So. 2. August, Genswosen, Enslingen, www.untermuenkheim.de