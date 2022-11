Erbacher Schlossweihnacht: Abwechslungsreiches Programm

Am 25. November öffnet die glanzvolle Erbacher Schlossweihnacht rund um das Erbacher Schloss ihre Pforten. An allen Adventswochenenden sorgt das beschauliche und atmosphärische Marktgeschehen mit einem abwechslungsreichen Programm für Vorweihnachtsstimmung. Die offizielle Eröffnung findet durch Bürgermeister Dr. Peter Traub am 25. November um 17 Uhr auf dem Marktplatz statt. Dabei wird der Bürgermeister die Beleuchtung rund um den Markplatz feierlich anschalten und danach die liebevoll geschmückten Weihnachtsbäume der Kindergartenkinder in Empfang nehmen. Anschließend verzaubern bunte Erbacher Lichterengel auf Hochstelzen die Besucherinnen und Besucher ebenso wie der traditionelle Advent am Schöllenbacher Altar in der Hubertuskapelle des Schlosses. Neben dem reichhaltigen Angebot der Standbetreiber auf dem Marktplatz, im Städtel und im Schlosshof, lockt an allen Adventswochenenden ein buntes Musikprogramm auf dem gesamten Marktgelände mit Auftritten von Alphornbläsern, verschiedenen Blasorchestern und Musikvereinen. In der Stadtkirche findet zudem die musikalische Andacht »Adventslichter« an allen vier Samstagen statt und verschiedene Führungen beleuchten die Altstadt und das Erbacher Schloss in ganz neuem Licht. Für Kinder führt das Kindertheater »TATÜT« das kurzweilige Theaterstück Weihnachtstamtam auf, die Vorlese-Omas laden in der Orangerie zum Verweilen ein und die Krippe mit lebendigen Tieren im Handwerkerhof sorgt für strahlende Augen. Auch der Weihnachtsmann nimmt samstags und sonntags auf der Marktplatzbühne Platz, liest Geschichten vor und überrascht die Kinder mit Geschenken.

Erbacher Schlossweihnacht

an allen vier Adventswochenenden

freitags 15-20 Uhr, samstags/sonntags 11-20 Uhr

Altstadt, www.erbach.de