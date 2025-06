Erbacher Wiesenmarkt (18. bis 27.7.25)

Ende Juli beginnt für die Erbacherinnen und Erbacher die fünfte und liebste Jahreszeit, wenn der Erbacher Wiesenmarkt seine Tore öffnet. Auch in diesem Jahr findet Südhessens größtes Volksfest statt und zahlreiche Besucherinnen und Besucher können sich auf das große Festgelände mit einem Mix aus Rummel, Verbrauchermesse und umfangreichem Rahmenprogramm freuen. Auf dem Festgelände mit seinen rund 60.000 Quadratmetern erwarten über 80 Schausteller die Festbesucherinnen und -besucher mit abwechslungsreichen Fahrgeschäften, die mit einer Mischung aus Spaß, Nervenkitzel für jeden Geschmack etwas bieten. In den etwas ruhigeren Händlerstraßen bieten rund 120 Händlerinnen und Händler Nützliches und Erfinderisches an und halten ihre Waren für die vielen Stammkunden bereit, die dort ihren Jahresvorrat auffüllen. Auch die beliebte Südhessen-Messe ist wieder auf dem Wiesenmarkt vertreten.

Fr. 18. bis So. 27. Juli, Wiesenmarktgelände, Erbach, www.erbach.de