Erbacher Wiesenmarkt

Ende Juli beginnt für die Erbacherinnen und Erbacher die liebste Jahreszeit, wenn der Erbacher Wiesenmarkt seine Tore öffnet. In diesem Jahr findet Südhessens größtes Volksfest vom 21. bis 30. Juli statt und wird wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das große Festgelände mit einem Mix aus Rummel, Verbrauchermesse und umfangreichem Rahmenprogramm locken. Auf dem Festgelände mit seinen rund 60.000 Quadratmetern erwarten ca. 80 Schausteller die Festbesucherinnen und -besucher mit abwechslungsreichen Fahrgeschäften, die mit einer Mischung aus Spaß, Nervenkitzel und Gruseln für jeden Geschmack etwas bieten. Ganz neu mit dabei sind unter anderem in diesem Jahr das imposante Hochfahrgeschäft »Best XXL Exclusive«, welches die Besucher in eine Höhe von 45 Metern schaukeln lässt. Passend ergänzt wird das Markttreiben von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das an den zehn Festtagen viele Highlights parat hält.In den etwas ruhigeren Händlerstraßen bieten rund 120 Händlerinnen und Händler Nützliches und Erfinderisches an und halten ihre Waren für die vielen Stammkunden bereit, die dort ihren Jahresvorrat auffüllen. Daneben findet sich für den kleinen und großen Hunger sowie Durst das passende Speisen- und Getränkeangebot auf dem großen Festgelände. Neben Rummel und Händlerstraßen ist seit Jahren die beliebte Südhessen-Messe mit einem breiten Angebot an Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten, Rasenmähern und Gartenmöbeln, Küchenhilfen und vielen weiteren Innovationen fester Bestandteil des Erbacher Wiesenmarkts. Die zahlreichen Aussteller präsentieren in zwei Hallen und dem 10.000 Quadratmeter großen Außenbereich ihre Produkte und Neuheiten.

Fr. 21. bis So. 30. Juli, täglich von 11-3 Uhr (erster Marktfreitag ab 15 Uhr) ,Wiesenmarktgelände , Erbach, www.erbach.de