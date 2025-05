Erhebende Klänge in Forchtenberg, 11. bis 13.07.25

Bei »Brass in the Ruins« wird die altehrwürdige ­Burgruine Forchtenberg regelmäßig zur Bühne für Blechbläsermusik vom Feinsten. Doch in diesem Jahr ist die Traditionsveranstaltung nicht allein: Am Freitag, 11. Juli steigt mit »Rise in the Ruins« ein neues Event, das auch neue Wege gehen wird. ­Besucher können sich auf einen Abend mit Musik aus der Tiefe der Seele und auf Lieder mit klaren Botschaften freuen. Eröffnet wird der Abend von The Wollies, der Band der Evangelischen Kirchengemeinde Forchtenberg. Die acht Musikerinnen und Musiker haben die Formation vor acht Jahren gegründet und gestalten seitdem regelmäßig ­musikalische Gottesdienste. Dabei decken sie eine große Bandbreite von klassischer Kirchenmusik bis hin zu christlicher Pop-Musik und Gospels ab. Haupt-Act des Abends sind Albert Frey und Andrea Adams-Frey. Sie stehen für einen ehrlichen ­Glauben, für »Musik von der Zerbrechlichkeit der Menschen und der Herrlichkeit Gottes«. Sie und ­ihre großartige Band mit Michael Fastenrath (bass), Burkhard Mayer (drums), Florian Sitzmann (keys), nehmen das Publikum mit auf eine innere Reise, die dort ­beginnt, wo jeder persönlich steht, und in der ­Begegnung mit Gott ihr Ziel findet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind allerdings herzlich willkommen.

Am 12. Juli ist es dann wieder soweit: Die Schloss-ruine Forchtenberg wird zur Bühne für außergewöhnliche Blechbläsermusik. In diesem Jahr öffnen die Veranstalter das Festival musikalischen Welten jenseits der reinen Brass-Musik: Big-Band-Sound auf der Ruine!. Dazu Jazz und Swing im Breitbandformat. Unerhörte Töne, die neu und anders sind. ­Einen musikalischen Streifzug durch die Bläser-­literatur mit Werken zeitgenössischer Künstler und alter Meister präsentieren zuvor ­Bläserinnen und Bläser aus den Posaunenchören der Region: Der Projektposaunenchor Hohenlohe, geleitet von ­Albrecht Schuler, eröffnet auf einzigartige Weise das ­Festival. Die Jazzophonics aus Öhringen sorgen für Big-Band-Power und entführen in die Welt des Swing, Funk und Latin. Mit einem vielseitigen ­Repertoire, das sowohl zeitlose Klassiker als auch moderne Stücke deutscher Arrangeure enthält, ­garantieren die Jazzophonics ein unvergessliches Erlebnis. Die Blechbläser werden ergänzt durch ­Saxofon und Rhythmusgruppe, vielfach begleitet von Gesang. Wie bei jedem »Brass in the Ruins« ­beschließt ­Hohenlohe Brass mit der Musik-Text-Bildmeditation mit Wolfgang Wilhelm und Frieder Gebert den musikalischen Abend. Hohenlohe Brass unter der Leitung von Michael Böttcher ist über die Region hinaus bekannt und begeistert bei jedem Konzert die Zuhörer aufs Neue.

Für den besonderen Ausklang dieses musikalischen ­Wochenendes sorgt »Praise in the Ruins« am 13. ­Juli. Der Gottesdienst zum Abschluss des Festivals wird wieder musikalisch begleitet.

Rise in the Ruins, Fr. 11. Juli, 19 Uhr

Brass in the Ruins, Sa. 12. Juli, 19 Uhr

Praise in the Ruins, So. 13. Juli, 10 Uhr

Burgruine Forchtenberg, www.brassintheruins.de