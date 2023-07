Eröffnung des Mosbacher Sommers: Weltkulturenfest, 16.07.23

Der 38. Mosbacher Sommer wird am Sonntag, 16. Juli durch das Weltkulturenfest mit einer bunten Vielfalt eröffnet.

Das multikulturelle Fest findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und hat einiges zu bieten. Mitmachaktionen, ein vielfältiges kulinarisches Angebot, Info-Stände und ein Bühnenprogramm mit multikulturellen Auftritten demonstrieren den Reichtum unserer Welt. Die Besucher werden dazu eingeladen, miteinander in den Austausch zu gehen und ihnen bisher unbekannte Facetten der Welt kennenzulernen. Zum Abschluss des Festes geben sich El Flecha Negra die Ehre und bringen mit ihrer Musik das Publikum zum Tanzen: Da bleibt kein Bein ruhig stehen, keine Hüfte steif! Alle sind herzlich eingeladen, mitzufeiern!

Zur Eröffnung des bunten Festes wird es um 11.30 Uhr ein interreligiöses Friedensgebet geben. Dieses vereint die unterschiedlichen Religionen und verdeutlicht gleich zu Beginn den verbindenden Charakter der Veranstaltung: Harmonie, Austausch und gegenseitige Akzeptanz stehen klar im Vordergrund und sollen zelebriert werden. Oberbürgermeister Julian Stipp wird anschließend gegen 11.55 Uhr, zur Eröffnung des Mosbacher Sommers, alle Besucherinnen und Besucher zu einem heiteren Fest mit Kulturaustausch begrüßen!

Den ganzen Tag über wird musikalisch und tänzerisch einiges geboten. Auf der Hauptbühne im Kleinen Elzpark werden die musikalischen Auftritte stattfinden, während auf der Seebühne die Tanzshows gezeigt werden. Sobald das Programm auf der einen Bühne beendet ist, führen die brasilianischen Sambatänzer*innen das Publikum zur anderen Bühne, auf welcher ein neuer spannender Auftritt darauf wartet, gesehen zu werden.

Die musikalischen Einlagen bringen nicht nur Schwung und Stimmung, sondern auch die Klänge weit entfernter Länder in den Kleinen Elzpark. Außerdem kann man neben den verschiedensten Liedern auch einem Vortrag über das Thema „Musik – die Sprache der Welt“ lauschen.

In Sachen Tanz wird ein breites Spektrum an Variationen geboten. Von klassischem Gardetanz, energiegeladenem Zumba, traditionell ukrainischen Tänzen bis hin zu brasilianischem Sambatanz reicht die tänzerische Vielfalt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich somit an bisher noch unbekannten Bewegungen erfreuen und eine Seifenblasenshow als weiteres Highlight genießen.

Neben dem reichhaltigen Bühnenprogramm gibt es auch einiges im Park verteilt zu entdecken. Die zahlreichen Infostände sind nicht nur sehr informativ, sondern bieten auch verschiedenste Mitmachaktionen für Groß und Klein. Die Besucher und Besucherinnen erwarten interaktive Spiele, Henna-Tattoos, Mitmachaktionen, Bogenschießen, Bungee-Run und vieles mehr. Die Getränke- und Essensstände aus aller Welt laden auf eine kulinarische Weltreise ein, die den Geschmacksnerven exotische, aber auch bekannte Noten näherbringen.

Vorbereitet wird das Weltkulturenfest durch die Kulturabteilung in Zusammenarbeit mit den Flüchtlingskoordinatorinnen, dem Jugendgemeinderat, dem Jugendhaus, der Partnerschaftsbeauftragten und den Partnerschaftskomitees sowie dem Sportbeauftragten.