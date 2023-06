Erster JAAMarkt im Stadtgarten Aalen

Der wunderschöne Aalener Stadtgarten an de

r Curfeßstraße wird zum ersten Mal Schauplatz eines einzigartigen, nachhaltigen Spektakels: Kunsthandwerker aus Nah und Fern und aus unterschiedlichsten Sparten zeigen ihre wunderbaren Dinge und freuen sich auf angeregte Gespräche mit den Besuchern. An einigen Ständen kann man auch selbst kreativ werden – zum Beispiel in den Bereichen Drechseln, Klöppeln oder Upcycling. Parallel wird es ein anregendes kulturelles Programm, Kunst und Musik im Stadtgarten geben. Die STOA zeigt sich mit einem Improtheater, Liebeslieder von Fred schmeicheln den Ohren, Alfred Bast und Axel Nagel bieten eine visuell-akustische Performance dar, Helmut Kühnle liest aus seinem Spion von Aalen, die Trommelgruppe des Afrikanischen Kulturvereins spielt und für Kinder gibt es ganz besondere Angebote wie eine Jonglierwerkstatt oder eine Spurensuche im Dickicht und vieles mehr. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 12 Uhr statt. Am Sonntag beginnt der JAAMarkt mit einer Ansprache von Frau Staatssekretärin Sabine Kurtz MdL und Herrn Landrat Dr. Joachim Bläse. Außergewöhnliche Speisemeister verwöhnen an beiden Tagen die Gaumen – regional, international, vegetarisch und vegan. Als Sahnehäubchen kann man sich in einer elektrobetriebenen Fahrrad-Rikscha der Malteser durch den Stadtgarten kutschieren lassen. Dank der großzügigen Unterstützung der Stadt Aalen, dem Engagement von UtopiAA und der Förderung durch den Kabinettsausschuss Ländlicher Raum unter der Federführung des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz verspricht der JAAMarkt ein wirklich außergewöhnliches Ereignis zu werden, von dem man sich am zweiten Juli-Wochenende nachhaltig bezaubern lassen kann.

JAAMarkt, Samstag, 8. Juli & Sonntag 9. Juli, Sa. 12 bis 19 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr, Stadtgarten, Aalen, der Eintritt ist frei