Erstes Ludwigsburger Oktoberfest findet von 16. bis 19. September statt

Oktoberfest – das gibt's nur in München? Weit gefehlt: Jetzt hat auch Ludwigsburg eine eigene »Gaudi«. Vom 16. bis 19. September wird auf der Minigolfanlage Monrepos zünftig gefeiert.

Bereits einen Tag vor dem großen »Original« aus Bayern heißt es auf der festlichen Wiesn des Ludwigsburger Minigolfplatzes »O'zapft is!«. Ein weiterer Unterschied: Der Eintritt ist hier komplett frei. Verantwortlich für Ludwigsburgs erstes Oktoberfest ist Ulf Steinecke, Betreiber der Minigolfanlage Monrepos, der sich in der regionalen Eventbranche bereits einen Namen gemacht hat. Steinecke erklärt: »Ludwigsburg ist in Deutschland unter den Städten mit zirka 100 000 Einwohnern eine der wenigen ohne Oktoberfest. Das wollte ich ändern, und habe dafür jetzt mit meiner Festwiese oberhalb des Minigolfplatzes den idealen Platz dafür gefunden«

Das Angebot der Ludwigsburger Ausgabe soll, ähnlich wie das große Vorbild auf der Theresienwiese, durch sein Abwechslungsreichtum überzeugen, sodass für jede Besucherin und jeden Besucher etwas dabei ist. Das gilt vor allem auch für die Getränkeauswahl: So werden neben dem obligatorischen Paulaner Oktoberfestbier auch feine Weine und Cocktails ausgeschenkt. Ebenso vielseitig geht es in der Küche zu: »Wir haben natürlich auch knusprige Hendl, O’batzter, Radi, Weißwürste, Rettich- und Kartoffelsalat sowie eine reichhaltige Käseplatte«, beschreibt Steinecke das kulinarische Angebot.

In einem Punkt hebt sich das Ludwigsburger Oktoberfest dann aber doch von seinen Vorbildern ab: Anstatt Achterbahn und Autoscooter können Besucher jederzeit eine Runde Minigolf spielen. Die Anlage wird nämlich auch während der Festtage durchgehend geöffnet sein – Freitag und Samstag sogar bis Mitternacht. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich die musikalische Untermalung: Hier sorgt ein DJ für Festzeltstimmung. Auch die Lage des Ludwigsburger Oktoberfestes weiß zu überzeugen. Neben dem nahen Monrepos-See mit seinen Attraktionen wie dem Bootsverleih und den ausgiebigen Spazierwegen bietet der Festort ausreichend Parkmöglichkeiten und eine nahegelegene S-Bahn-Station – von der Station Favoritepark ist man zu Fuß in rund zehn Minuten am Minigolfplatz, ideal also für alle Besucher, die sich noch eine Maß Bier gönnen wollen.

Ludwigsburger Oktoberfest

Freitag 16. bis Montag 19. September

Minigolfanlage Monrepos

Täglich ab 17 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

www.ludwigsburger-oktoberfest.de