Nach zwei Jahren ohne, heißt es wieder: es weihnachtet in Nürtingen. Von Freitag, den 2. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember öffnen sich die Türen des Weihnachtsdorfs rund um die Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius zum 37. Mal. Die liebevoll geschmückten Markthäuschen laden zum entspannten Bummeln ein, Kulinarisches und Kreatives in Hülle und Fülle erwarten die Besucherinnen und Besucher. Auch ein feines Rahmenprogramm verführt mit Auftritten und Angeboten im Bühnenhäuschen und in der Stadtkirche, dem grandiosen Rundblick vom Stadtkirchenturm mit Turmwächtern, den winterlichen Stadtführungen und Ausstellungen der Kirchengemeinde. Auf dem nordischen Adventsmarkt in der wunderschönen Nürtinger Altstadt, am 10. und 11. Dezember gibt sich die schwedische Lichterkönigin Lucia die Ehre und streift mit ihrem Gefolge durch die malerische Altstadt.

Nürtinger Weihnacht, Fr. 2. bis So. 11. Dezember, 11 bis 20 Uhr, Innenstadt, Nürtingen, alle Infos: www.nuertingen.de