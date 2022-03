Der Esslinger Frühling 2022 findet am 2. und 3. April 2022 statt. Die historische Innenstadt erblüht samstags und sonntags bei den Gartentagen. Am Einkaufssonntag öffnen die Fachgeschäfte von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, bei der Mobilitätsschau am Marktplatz gibt es vieles zu entdecken und im HEIGES Spieleparadies heißt es "Spiel und Spaß für Groß und Klein".

Die Marktstände der Gartentage laden samstags und sonntags ab 11.00 Uhr zum Besuch ein. Es gibt einen fröhlich farbenfrohen Mix von vielen Gartenbetrieben aus dem ganzen süddeutschen Raum, umringt von kreativen Ständen mit Kunst und Handwerk, sowie Antiquitäten aus dem Garten und Osterdekoration zu sehen und erleben. Die Platzierung der verschiedenen Stände erfolgt möglichst großzügig über die gesamte Innenstadt verteilt.

Im Rahmen der Gartentage gibt es am Postmichelbrunnen eine Charity-Aktion zugunsten eines Hospitals in Lviv in der Ukraine. Samstag und Sonntag werden – solange der Vorrat reicht – 1.000 blaue und gelbe Frühjahrsblumen verkauft. Zudem gibt es ukrainische Herz-Aufkleber und Blumenkisten gegen eine Spende.

Auf dem Marktplatz findet in diesem Jahr die Mobilitätsschau statt. Mehrere Autohäuser präsentieren Fahrzeuge verschiedenster Marken. Dabei sind das Autohaus Vogel, Autohaus Staiger, Auto Bebion Esslingen, Autohaus Russ Jesinger, AMZ Stuttgart GmbH, Autohaus Kakaris, Autohaus Schöttle und das Autohaus Wülbeck. Zudem sind als Motorradhändler BMW Brauneisen und als Fahrradhändler e-motion, das Dreirad-Zentrum Stuttgart und Bikes'nBoards mit „am Start“.

Der ADFC Kreisverband Esslingen, der VCD Kreisverband Esslingen, die Initiativen Esslingen aufs Rad, Fuß- und Radentscheid Esslingen, der Verein FUSS e. V. Ortsgruppe Esslingen und das Bündnis für Klimagerechtigkeit informieren und motivieren zum Mitmachen rund um die „Mobilität in der City“. Auf einer großen Aktionsfläche präsentieren die Vereine und Initiativen ihre Ideen, Konzepte und Lösungen für eine menschen-, stadt- und klimafreundliche Mobilität. Ob Carsharing, Lastenräder, Radwegeplanung oder Fußverkehrschecks – Interessierte sind herzlich zum Informieren und Mitmachen eingeladen.

Kulinarische Köstlichkeiten findet man in der lokalen Gastronomie wie auch an verschiedenen mobilen Gastro-Ständen: beim Vesper-Karra, in der Dinkelbrot-Backstube, am Pasta-Streetfood-Truck oder mit Almpizza, Crèpes, schwäbischer und indischer Küche kann man einmal quer durch die City schlemmen.

„Frühlingserwachen“ heißt es mit blumigen Aktionen und Live-Musik vor dem Laden bei einer Vielzahl von Fachgeschäften in der Küferstraße. Unter anderem lässt Die Rote Zora ihre Stoffreste neu erblühen und näht live Haarbänder für ihre Kunden. Bei Poppinski kann man neben Kaffee und Kunst noch mitgebrachte Pflanzen tauschen. N°44 GLÜCK.STORE errichtet zusammen mit Eventfloristik eine Flower Bar mit Trockenblumensträußchen und frischen Frühlingssträußen. Im Einkaufscenter Das ES! präsentieren 15 Kindergärten eine riesige Ostereier-Ausstellung im bunten Frühlingsgarten und am Bahnhofsplatz dreht sich das Kinder-Karussell. Direkt nebenan bei KÖGEL Trend findet das Pre-Opening von „Caffè Bar Lovely Lots“ mit Arthur Pereira und seiner Esslinger Kaffeeröstung statt. Die Modenschau „Einkleiden und Aufblühen“ bei Paulette am Postmichelbrunnen zeigt florale Prints und farbenfrohe Shirts in einer Pop-up-Blumenboutique. Viele weitere Geschäfte laden zwischen Bahnhofstraße und Webergasse, zwischen Postmichel und Pliensaustraße sowie zwischen Metzgerbach und Marktplatz zum Schauen, Schlendern und Shoppen ein.

Der Esslinger Serviceclub Round Table 161 startet am Einkaufssonntag um 12.00 Uhr die 13. Auflage des „Esslinger Entenrennens“. Dann werden am 3. April wieder tausende gelbe Quietsche-Enten von der Maille bis zur Agnesbrücke schwimmen und Spenden für einen guten Zweck sammeln. Enten-Lose gibt es in der Stadtinformation am Marktplatz, bei Provinzbuch und Poppinski in der Innenstadt, bei TopChic in Berkheim sowie an den beiden Samstagen vor dem Rennen in der Fußgängerzone zu kaufen. Für jedes verkaufte Los geht eine Quietsche-Ente ins Rennen. Informationen unter www.rt161.de.

Wichtige Informationen für Besucher*innen und Anwohner*innen:

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Die Parkhäuser sind geöffnet. Die Parkhausbelegung kann unter https://www.esslingen.de/start/buergerservice/Ihr+Weg+zu+uns abgefragt werden

Samstag und Sonntag ist die Zufahrt zum Marktplatz eingeschränkt. Die Parkplätze rund um den Marktplatz inkl. den beiden Schwerbehindertenparkplätzen wie auch die E-Ladesäule sind nicht nutzbar.

Die Tiefgarage Kleiner Markt ist für Anwohner*innen mit Parkausweis anfahrbar.

Die Zufahrt Ritterstraße ist Samstag und Sonntag zusätzlich eingeschränkt.

Alle Informationen zu den Aktionen finden sich stets aktuell auf https://city-esslingen.de/esslinger-fruehling/ und www.instagram.com/city.esslingen.

Ergänzende Information:

Am Sonntag haben von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr folgende Fachgeschäfte geöffnet: Tritschler Haushaltswaren, ShoeTown Werdich, Juwelier Lepple, leguano, Schuhhaus Fischer, Paulette Mode.Kunst., Juwelier Sandkühler, Ollys Natürliche Designermode, ohne ebbes s'unverpackt Lädle, HEIGES Spiel- und Lederwaren, Papier Maier, FOTOPROFI, Modehaus Kögel und Kögel Trend, Spielhansl, GALERIA, Street One & Cecil Store, Esprit Store, Quick Schuh, k.makarova, Fiala Gesundheitscenter, Einblick 36 Schmuck & Schönes, Sport Flöss, Cani Collection Stoffladen, Provinzbuch, Die Rote Zora, Der Weltladen, Makers League im Makers Inn, Poppinski, Scarpa Moda, Work-in-Shop, CAO-Porzellan, Wunderwerk Familyconceptstore & Pimpinelle conceptstore, No 44 Glück.Store, Juwelier Burkhardt, Kunstfactory, Der Malkasten, Optik Bläschke, Café Sonne, Bruno Bär, Concept Store No 13, Die FadenWerkstatt, CALYPSO Naturmöbel, Goldschmiede Carolin Otte, Haaga Schokoladen, tragbar, Marc O'Polo, More & More, Optik Kaltmaier, Müller Drogeriemarkt, Mademoiselle Wellness Boutique und natürlich die vielen Geschäfte im Einkaufscenter Das ES! wie auch die Vinothek am Marktplatz sowie der Burgblicktreff in der Webergasse der Weingärtner Esslingen und mehrere Filialen der Stadtbäckerei Schultheiss und vom Backhaus Zoller. Außerhalb des City-Rings laden wasni, Betten Mews und Polsterwelt Engelhardt zum Entdecken und Einkaufen ein.