Estival Esslingen – jede Menge Highlights zum Eröffnungswochenende von 29. bis 31. Juli

Dreizehn Tage erstklassiges Programm und Unterhaltung, kulinarische Highlights in einzigartiger Festarchitektur: vom 29. Juli bis zum 10. August feiert die Stadt Esslingen ein neues Veranstaltungsjuwel rund um den Marktplatz. Estival ist mehr als nur ein Sommerfest in Esslingen. Es ist ein ganzes Sommer-Festival.

Neben jeder Menge Kulinarik können sich die Besucher von 29. Juli bis 10. August auf ein tägliches Unterhaltungs- und Erlebnisprogramm freuen. Dabei empfiehlt es sich gleich am ersten Wochenende auf das Fest zu gehen. Denn zum Eröffnungswochenende von 29. bis 31. Juli gibt es jede Menge Highlights:

Freitag 29. Juli

Oberbürgermeister Matthias Klopfer eröffnet die Veranstaltung um 16 Uhr auf der Hauptbühne bei Kessler Sekt, musikalisch umrahmt von Denise Korger und Wolfgang Fuhr aus Esslingen. Erich Koslowski von den Galgenstricken moderiert auf der Bühne die Vorstellung der Gastronomen auf dem Marktplatz und der Akteure der Flaniermeile bei der Stadtkirche St. Dionys. Die Bürger- und Besucherschaft ist herzlich eingeladen an der offiziellen Eröffnung teilzunehmen. Der Eintritt ist natürlich frei.

Um 17 Uhr wird vor dem Neuen Rathaus das 100-jährige Jubiläum des Kandelmarsches gefeiert. Der Esslinger Kandelmarsch ist einzigartig. Bereits zum 100. Mal machen sich Absolventen der Hochschule Esslingen in Frack und Zylinder auf den Weg durch die Altstadt.

Ab 17.30 Uhr sorgt das Duo Denise Korger und Wolfgang Fuhr mit modernem Rhythm & Blues und Hits aus der Soul-Pop-Geschichte für den musikalischen Auftakt.

Freitag 29. und Samstag 30. Juli

Am Freitag und Samstag inszenieren die Lichtkünstler Nina und Daniel Liewald aus Tübingen ab ca. 22 Uhr die Fassaden der Fachwerkhäuser des Marktplatzes mit atmosphärischen Projektionen, die extra für das Estival gestartet werden und an die Architektur der Fassaden angepasst sind. Illuminiert wird die gesamte Häuserfront an der Nordseite des Marktplatzes, auf einer Länge von rund 100 Metern von Markt 1 bis zur Hendl Burg.

Sonntag 31. Juli

Am Sonntag wird das Estival zum „Jazzstival“. Beim entspannten Jazz-Lunch von 11.30 bis 14.30 Uhr entführt das David Giesel Trio die Gäste auf eine musikalische Reise in die Welt des Jazz - mit Tenorsaxofon, Kontrabass und Schlagzeug.

Täglich ab 29. Juli

Tägliche Führungen in der mittelalterlichen Altstadt, in den Weinbergen und bei Kessler Sekt runden das facettenreiche Programm für alle Altersklassen ab.

Und natürlich ist das Estival der perfekte Ort, um seinen Gaumen so richtig zu verwöhnen. Täglich von 11.30 Uhr bis 23.00 Uhr (freitags und samstags bis 24.00 Uhr) verwöhnen diese Wirte in ihren Fest-Lauben auf dem Marktplatz: Kielmeyers 1582 aus Esslingen, Pinsa Bar Pino e Accanto aus Esslingen, Der Rote Hirsch aus Bad Cannstatt, Fleischmann Steakhouse und Weinbar aus Esslingen, Currles Culinarium aus Uhlbach, Finni’s sowie die Weinstube Eißele aus Esslingen.

Entlang der Flaniermeile bei der Stadtkirche St. Dionys verwöhnen die Vinothek von Teamwerk Esslingen, Joe Peña’s Bar, Poushe Strudelmanufaktur, Jones Donuts, Almpizza sowie die Lounge der Sektkellerei Kessler

Wer mehr über die gastronomischen Angebote und das Programm erfahren will, erhält auf der Event-Webseite und über den Instagram- und Facebook-Kanal ausführliche Informationen:

Web: http://www.estival-esslingen.de Instagram: https://www.instagram.com/estival.esslingen/