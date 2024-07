ESTiVal in Esslingen ab 2. August

13 Tage lang wird beim ESTival auf dem Marktplatz in Esslingen in 20 Festlauben geschlemmt und gefeiert. Die Besucher können sich auf regionale Küche, Esslinger Wein und ein Kulturprogramm freuen. Neben Esslinger Wein, Sekt und kulinarischen Schmankerln begeistert das ESTiVAL mit stimmungsvoller Live-Musik, faszinierender Straßenkunst. Auch am Kinder- und Familientag ist für Jung und Alt alles geboten. Sonderführungen in der wunderschönen Esslinger Altstadt, in Deutschlands ältester Sektkellerei und in den Weinbergen ergänzen das vielseitige Programm. Das ESTiVAL ist für alle ein großes Erlebnis und zeigt euch eine neue Facette der Stadt.

Fr. 2. bis Mi. 14 August, Marktplatz, Esslingen

https://estival-esslingen.de/