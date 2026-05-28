Events unter freiem Himmel: Sommer Stadtkultur in Stuttgart, 10.07. bis 09.08.26

Vom 10. Juli bis 9. August verwandelt sich das Gelände vor dem Mercedes-Benz Museum erneut in eine große Open-Air-Bühne: Die Reihe »Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum« geht in die nächste Runde. Vor der markanten Kulisse des Museums entsteht ein atmosphärischer Veranstaltungsort für bis zu 1.500 Gäste, an dem Musik, Comedy, Poetry und Clubkultur aufeinandertreffen. Die Reihe präsentiert auch 2026 ein breites Programm mit regionalen und überregionalen Künstlern. Zum Auftakt gibt es am 11. Juli die »Sandkastenliebe – 90er & 2000er Open Air Party«. Von Britney Spears über die Backstreet Boys bis Rihanna oder Eminem stehen die größten Pop-, Dance- und Trashpop-Hits der 1990er- und 2000er-Jahre im Mittelpunkt. Sommerfeeling, Flashback-Vibes und Mitsingmomente unter freiem Himmel prägen den Abend. Bereits einen Tag später folgt mit »Kunst und Kultur in Stuttgart« eine Mischung aus Poetry, Comedy und Live-Musik. Gastgeber Khalid Bounouar führt gemeinsam mit neun Künstlern durch ein dreistündiges Programm zwischen Stand-up, Musik und Spoken Word. Mit dabei sind unter anderem Cassandra Steen, Salim Samatou und Kristina Bogansky. Am 16. Juli steht das »Sommernachtskonzert – Sounds of the Movies« auf dem Programm.

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Das Hochschulorchester, die PEP_BAND und die SING_UNI der Hochschule Esslingen präsentieren bekannte Filmmusik von Disney-Klassikern über »James Bond« bis hin zu »Mamma Mia«. Dabei verbinden sich sinfonische Musik mit modernen Arrangements und Chorklängen. Mit der »bigFM Throwback Party – Old School Hip Hop Edition« kehren am 18. Juli die Sounds der 1990er- und 2000er-Jahre zurück. DJs wie DJ Damian und DJ Top Dan bringen Hip-Hop- und R’n’B-Klassiker von 2Pac, Missy Elliott, Usher oder Timbaland auf die Open-Air-Bühne und sorgen für nostalgische Clubatmosphäre unter freiem Himmel. Am 24. Juli lädt das »Mammagehttanzen Sommer Special« zu einer Party ausschließlich für Frauen ein. Bei Mixed Music und sommerlicher Atmosphäre steht ausgelassenes Feiern im Mittelpunkt. Comedy-Fans kommen Ende Juli gleich mehrfach auf ihre Kosten. Am 29. Juli feiert Markus Krebs mit seinem Jubiläumsprogramm »15 Jahre Markus Krebs« seine größten Bühnenmomente. Mit Ruhrpott-Charme, Kneipenhumor und einer hohen Gagdichte präsentiert der Comedian Highlights aus sechs Live-Programmen. Zwei Tage später folgt der »Stuttgarter Comedy Clash Open Air«, bei dem sechs bekannte Stand-up-Comedians für einen Abend voller spontaner Pointen und Festivalstimmung sorgen. Musikalisch modern und atmosphärisch wird es am 6. August mit Oswald. Die Berliner Band verbindet melodischen Techno mit melancholischem Indie-Pop und zählt derzeit zu den spannendsten Newcomern der deutschen Musikszene.

Programm-Highlights

11. Juli: Sandkastenliebe – 90er & 2000er Open Air Party

12. Juli: Kunst und Kultur in Stuttgart

16. Juli: Sommernachtskonzert – Sounds of the Movies

18. Juli: bigFM Throwback Party – Old School Hip Hop Edition

24. Juli: Mammagehttanzen Sommer Special

29. Juli: Markus Krebs

31. Juli: Stuttgarter Comedy Clash Open Air

6. August: BYOND presents Oswald

Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum, 10. Juli bis 9. August, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, alle Infos & Termine: www.mercedes-benz.com