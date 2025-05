Familie Traber: Drahtseilakt beim Talmarkt Bad Wimpfen

Der 1060. Talmarkt in Bad WImpfen – das feiern die Veranstalter in diesem Jahr mit einem besonderen Highlight: die berühmte Hochseilshow der Traber-Familie kommt auf den Festplatz. Die Familie Traber ist eine der ältesten Artisten­dynastien Deutschlands.

Sie führen ein Leben am Abgrund: Seit gut 500 Jahren sind die Trabers als eine der bedeutendsten Artisten- und Gauklerdynastien in ganz Europa unterwegs. Über Generationen hinweg wurde die Kunst der Hochseilartistik von Vater zu Sohn, vom Erstgeborenen zum Erstgeborenen weitervererbt, von Johann zu Johann, so wie es auch bei Johann Traber Senior gewesen ist. Falko Traber, Jahrgang 1959, wurde sogar auf dem Hochseil getauft. Mit fünf Jahren fuhr er das erste Mal auf den Schultern seines Onkels mit dem Motorrad über das Seil. »Das liegt uns einfach im Blut«, lacht Falko Traber heute. Über die Generationen hinweg setzte die Familie mit ihrer Akrobatik und den atemberaubenden Nervenkitzel-Stunts immer wieder neue Maßstäbe – mit beeindruckenden wie lebensgefährlichen Gimmicks: ohne Sicherungsnetz, teilweise mit verbundenen Augen über das Seil laufen, Kopf-, Hand- und Schulterstände und, fast schon ihr Markenzeichen, mit Einrädern, Fahrrädern und Motorrädern übers Hochseil fahren. Dabei hat die Familie etliche spektakuläre Weltrekorde aufgestellt, die ihr mehrere Einträge im Guinness-Buch der Rekorde eingebracht haben.

Falko Traber führt mit seiner Hochseilshow diese stolze Familientradition fort: Mittlerweile hat er weit über 40 Länder bereist und kommt vom 26. Juni bis 1. Juli auf den Talmarkt nach Bad Wimpfen. Sein Ziel: Die Begeisterung für die Hochseil-Artistik an eine neue Generation weiterzugeben. »Die Faszination an dieser uralten Kunst ist auch heute noch ungebrochen«, schildert er. »Das Alte wird neu.« Täglich können die Besucher des Talmarkts Falko Trabner dabei zusehen, wie er zunächst auf dem 14 mm dünnes Stahlseil in luftigen Höhen balanciert, bevor er sich mit Akrobatinnen aus seinem Team auf das Motorrad setzt und waghalsigen Kunststücke auf dem Hochseil ausführen wird. »Die Zuschauer erwartet ein besonderes Erlebnis!«

Showzeiten auf dem Talmarkt:

Do 19:30 Uhr & 21 Uhr

Fr. 16 Uhr & 20 Uhr

Sa 16 Uhr & 20 Uhr

So. 12 Uhr, 16 Uhr & 20 Uhr

Mo. 16 Uhr & 20 Uhr

Di. 16 Uhr & 20 Uhr