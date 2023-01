Fasnacht in Ewwerbach

Bis einschließlich 21. Februar herrscht in Eberbach »Narrenfreiheit«. Besonderes Highlight: Fünf Büttenredner der drei Eberbacher Vereine ziehen durch ebenfalls fünf Lokale in Eberbach und veranstalten so 5 Sitzungen gleichzeitig. Jeder Gast sieht in dieser Zeit alle Redner, jedoch in jedem Lokal in unterschiedlicher Reihenfolge. Was die Stimmung ausmacht, ist das »Wohnzimmerflair« in den Gaststätten. Die Aktiven stehen inmitten der Bestuhlung und sind so unmittelbar in der Nähe der Gäste.

