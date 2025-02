Fasnet 2025 in Ostwürttemberg

Gmender Fasnet mit internationaler Guggenmusik

Am Sa. 22. und So. 23. Februar findet zum 40. Mal da Internationale Guggenmusiktreffen in Schwäbisch Gmünd statt und versammelt 20 Guggenkapellen mit rund 800 Schrägtonmusikern aus der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Das Festival der schrägen Töne beginnt am Samstag mit einem Umzug mit dem Narrenbaum am Bockstorplatz. Am 4. März schlängelt sich der Gmender Fasnetumzug durch die Schwäbisch Gmünder Innenstadt. Der Gmender Fasnetumzug zählt mit bis zu 60.000 Besuchern, die sich an der Umzugsstrecke versammeln zu den schönsten und größten in der Region. Los gehts um 13:30 Uhr am Bockstor von dort schlängelt sich der Gaudiwurm durch die Bocksgasse und die Parlerstraße, über den Sebaldplatz, die untere Zeiselbergstraße bis hin zum Königsturm, über die Rosenstraße, den Kalten Markt, über die Kappelgasse bis zum Marktplatz und endet am Johannisplatz. Nach Umzugsende findet der Kehraus im Prediger statt.

Hexengericht und Umzug in Neresheim

Beim Hexengericht auf dem Neresheimer Marienplatz wird am Gumpendonnerstag (27. Februar) ein Angeklagter vorgeladen der den Hexen Rede und Antwort für seien Gräueltaten stehen muss. Um 19 Uhr startet der Nachthemdenumzug bei der Stadtapotheke. Der närrische Wurm zieht durch die Straßen von Neresheim bis zum Marienplatz, wo das eigentliche Hexenspektakel stattfindet. Mit dem 12 Uhr Pfarrkirchschlag kann das Hexengericht beginnen und der Angeklagte muss sich dem Urteilspruch der Hexen voller Demut hingeben. Weitere Highlights sind am 14. Februar die Narrennacht in der Härtsfeldhalle, am 15. Februar der Kinderball und Zunftball der Narrenzunft Neeresheim und am 3. März wird bei der Narrenparty die Neresheimer Halle von DJ Haggis ab 19:30 Uhr zum Beben gebracht. Am Faschingsdienstag startet der Große Umzug ab 14 Uhr durch Neresheim und endet mit dem Kehraus.

Fasnet in und um Ellwangen

Die Röhlinger Sechtanarren feiern in diesem Jahr ihr 55. Jubiläum und werden am Sonntag, 9. Februar ihren Jubiläumszug veranstalten. Mit über 600 Mitgliedern sind die Sechtanarren gut aufgestellt. Seit 2005 sorgt mit den »Röhling Stones« auch eine eigene Guggenmusikkapelle für Stimmung bei den Narren. Am Fastnachtssonntag (2.3.) feiert der »Pennäler Schnitzelbank« seinen Einzug. Um 19 Uhr zieht die »Schwarze Schar« vom »Vögelesberg« aus unter Trommelschlägen und Fackeln in die Stadt ein und singt ihre gefürchteten Spottreime auf bekannte und weniger bekannte Ellwanger. Weitere Ellwanger Fasnetstermine sind am Gumpendonnerstag (27.2.) die Aufstellung des Narrenbaums (17 Uhr) und der Narrengottesdienst (19 Uhr, Basilika St. Vitus), am Sa. 1. März der Kinderfaschingsumzug in Rotenbach (13.30 Uhr), am Rosenmontag (3.3., 13.30 Uhr) der Rosenmontagsumzug in Pfahlheim und am Faschingsdienstag (4.3., 14 Uhr) der Fastnachtsumzug in Ellwangen.

Donzdorfer Fasnet

Am 2. März findet der große Dozdorfer Fasnetsumzug statt und verwandelt die Innenstadt in eine riesige Party. Es werden sich sich 40 Gruppen mit insgesamt über 3.500 Teilnehmer versammeln. 19 große, eigene Motivwagen stellen sich zum großen Fasnetsumzug nach rheinischem Vorbild auf. Rund um den zwei Kilometer langen Umzugsweg findet sich außerdem in diesem Jahr für jeden Geschmack etwas zum Feiern. Ab 10 Uhr wird die Innenstadt gesperrt sein, um 14 Uhr setzt sich der Gaudiwurm in Bewegung. Weitere Highlights sind die Kinderfasnet am 16.2., die TV-Sitzung »Schwäbische Fasnet« (23.2., Ausstrahlung im SWR am 26.2., 20:15 Uhr) und die Schlagerkuchen Fasnet by Tobee am 2. März. Von Freitag bis Sonntag sorgt eine Street Food Meile im Schlosshof für kulinarische Genüsse. Am Fasnetdienstag (4.3.) wird vor dem traditionellen Fasnetsverbrennen (18 Uhr) nochmal auf der Strassenfasnet in der Ledergasse ab 13 Uhr richtig gefeiert. Alle Termine gibt es auf donzdorfer-fasnet.de.