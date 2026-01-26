Fesselnde Vorführungen beim Öhringer Pferdemarkt, 15. und 16.02.26

Der Öhringer Pferdemarkt lockt am 15. und 16. ­Februar wieder Tausende Besucherinnen und ­Besucher nach Öhringen. Mit einem bunten Mix aus Tradition, Action und guter Laune wird die historische Innenstadt zum Treffpunkt für Jung und Alt. Seit über 200 Jahren ist der Öhringer Pferdemarkt der Startschuss für ein Jahr voller Feste.

Oberbürgermeister Patrick Wegener lädt dazu ein, in die einzigartige Atmosphäre einzutauchen, sich von spannenden Shows begeistern zu lassen und die Vielfalt zu genießen, die die Stadt zu bieten hat. OB Wegener sagt: »Gerade dieser Pferdemarkt ist für mich ein ganz besonderer Moment, denn es ist der erste Pferdemarkt, den ich als Oberbürgermeister eröffnen darf. Als traditionsreiches Herzstück unserer Stadt ist er der große Jahresauftakt für ein Jahr voller Veranstaltungen, Begegnungen und lebendiger Gemeinschaft – ein Fest, bei dem spürbar wird, wie lebendig unser Öhringen ist, welche Traditionen unsere Stadt prägen und wie viel Freude Menschen bei uns haben, wenn sie aus Nah und Fern zusammenkommen.«

Als Neuerung findet die Pferdeprämierung sowie der Jugendvorführwettbewerb auf der Herrenwiese in diesem Jahr erstmals nicht wie gewohnt am Montag, sondern bereits am Sonntag, 15. Februar, statt – hier dreht sich dann alles um die Stars des Öhringer Pferdemarkts: die Pferde. Beim abwechslungsreichen Pferdeschauprogramm zeigen die ­edlen Tiere ihr Können. Ein besonderes Highlight für Kinder ist das Hobby Horsing ab 12 Uhr. Junge Reiterinnen und Reiter ab drei Jahren stellen sich auf ihren mitgebrachten Steckenpferden einem ­Aktionsparcours. Der Stadtmarketingverein Öhringen. Lieblingsstadt. verwandelt den Pferdemarkt-Sonntag in einen Einkaufsbummel der Extraklasse: Die Geschäfte in der Innenstadt, im Ö-Center und in Steinsfeldle laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Rund um den Hauptbahnhof sowie in der ­Möhriger Straße präsentieren Aussteller landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Abseits der Pferde locken ein Kasperletheater und der Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, die Kleintierschau im Kleintierzuchtverein und die ­Museumsschmiede Werkstatt Pflaumer mit ­offenen Türen. Auf dem Vergnügungspark auf dem Parkplatz »Alte Turnhalle« gibt es von Samstag bis Dienstag (Familientag) Autoscooter und Kirmesbuden mit Spaß, Action, Musik und Gewinnen. Am Montag zeigen zahlreiche Aussteller ihr Sortiment auf dem großen Krämermarkt in der Innenstadt. Bis zu mehrere hundert Händler bieten dort eine große Vielfalt an, von nützlichen Alltagsgegenständen bis zu besonderen Fundstücken. Ebenfalls am Montag kann man beim Ponyreiten von 13 bis 15 Uhr auf der Herrenweise glückliche Kindergesichter sehen.

Highlights am Sonntag:

8 bis 18 Uhr: Kleiner Krämermarkt und Landmaschinenausstellung

9 Uhr: Eröffnung Pferdemarkt

9 bis 12 Uhr: Pferdeprämierung

12 bis 14 Uhr: Hobby Horsing

13 Uhr: Preisverleihung Pferdeprämierung

13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag

14 Uhr: Pferdeschauprogramm

Highlights am Montag: 8 bis 18 Uhr: Großer Krämermarkt, Landmaschinenausstellung

13 bis 15 Uhr: Ponyreiten für Kinder

Öhringer Pferdemarkt, So. 15. und Mo. 16. Februar, Vergnügungspark rund um die Alte Turnhalle, Sa. 14. bis Di. 17. Februar, Öhringen, www.oehringen.de