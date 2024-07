Fest am See in Fichtenau com 5. bis 7. Juli

Das beliebte Fest am See in Fichtenau lädt zu einem Wochenende ­voller Freude und unvergesslicher Erlebnisse ein. Der Freitag startet mit dem feierlichen Bieranstich, Bierkrugstemmen und einer spannenden Tombola. Die Rotachtaler Musikanten werden mit Stimmungsmusik zum Feiern einladen. Am Samstag stehen Auftritte der Tanzgruppen des FC Matzenbach und ein spannender Crosslauf für Sportbegeisterte auf dem Programm. Abends sorgt die Band XCITED für ausgelassene Partystimmung. Der Sonntag bietet viele Highlights für Kinder, den RadCheck und den traditionellen Treidelwettbewerb. Abends sorgt der Musikverein Fichtenau für tolle Stimmung. Das Brillantfeuerwerk bildet den krönenden Abschluss des Festes.

Fr. 5. bis So. 7. Juli, Fichtenau, www.fichtenau.de