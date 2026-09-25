Festhalle Hahn & Partystadl auf der Muswiese 2026

Endlich wieder Muswiese! Seit über 40 Jahren verwandelt die Festwirtsfamilie Hahn die Reithalle in die liebevoll dekorierte Festhalle Hahn. Zum Abschluss der Volksfestsaison treffen hier auch 2026 wieder Tradition, regionale Küche, Musik und Geselligkeit aufeinander.

Regional genießen

In der Festhalle werden täglich frisch zubereitete Spezialitäten und traditionelle Schmankerl serviert. Zum reichhaltigen Mittagstisch ebenso wie am Abend setzt die Festwirtsfamilie Hahn auf hochwertige Zutaten und arbeitet fast ausschließlich mit ausgewählten Qualitätsbetrieben aus Rot am See und der Region zusammen. Dieser Anspruch wurde 2026 besonders gewürdigt: Im Mai erhielt die Festwirtsfamilie Hahn vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus das Siegel „Ausgezeichnetes Festzelt“.

Musik, Stimmung und Partystadl

Für beste Unterhaltung sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Am Samstag bringen die Stoasberger Lumpen aus der Oberpfalz die Festhalle in Stimmung, am Mittwoch stehen die Grumis auf der Bühne und am Donnerstag sorgt U´bedingt Blech mit Musikern aus der Region Hohenlohe für beste Unterhaltung. Im Partystadl geht die Party ab 19 Uhr los. Top-DJs sorgen jeden Abend für die passenden Beats, darunter DJ VVS am Sonntag und Donnerstag. Der Eintritt in Festhalle und Partystadl ist frei.

NEU - Familientag mit großer Losaktion

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Familien. Neben einem kostenlosen Kinderprogramm warten Pommes, Softdrinks und Hahns ½ Meter Feuerwurst zu Sonderpreisen. Ein weiteres Highlight ist die große Losaktion in der Festhalle am Donnerstag. Mit etwas Glück dürfen sich die Gewinner über attraktive Preise freuen:

Preis: eine Ballonfahrt Preis: eine Brauerei Führung Preis: ein Frühstücksgutschein

Tagsüber lädt außerdem die beheizte Schmankerlterrasse im Partystadl mit Kaffee, Kuchen und Streetfood zum gemütlichen Verweilen ein.

Jetzt Plätze reservieren

Ob Mittagstisch, Feierabendbier oder ein zünftiger Abend mit Freunden und Kollegen – Reservierungen für die Festhalle sind bereits unter www.hahnzelt.de möglich. Die Festwirtsfamilie Hahn freut sich auf eine stimmungsvolle Muswiese 2026 – ganz nach dem Motto: "Tradition. Neu. Erleben."

Hahn Zelt + Catering GmbH, Fon: 09841-40170, info@hahnzelt.de, www.hahnzelt.de