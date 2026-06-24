Festival für KI-Fans: Beats, Bytes & Neckar-Vibes am IPAI (25. & 26.7.26)

Das legendäre KI Festival der IPAI Foundation verwandelt den Zukunftspark Wohlgelegen in Heilbronn in eine pulsierende Erlebniswelt. Am 25. und 26. ­Juli heißt es hier: Sommer, ­Sonne, Zukunft.

Mit einem Roboter tanzen, dein eigenes KI-Tool entwickeln und danach mit einem kühlen Drink am Neckar zur Musik einer der angesagtesten Indie-Rave-Bands des Landes chillen? Möglich macht‘s das KI Festival in Heilbronn. Dass dieses Festival zum fünften Mal in Heilbronn stattfindet, ist keine Überraschung: Mit dem IPAI entsteht hier das zukünftige KI-Zentrum Europas – und die Besucher sind live dabei! Ganz ohne staubige Labore oder lange Vorlesungen. Die gemeinnützige IPAI Foundation holt die Spitzenforschung mitten in die Stadt, damit man sie anfassen, ausprobieren und mitgestalten kann. Ganz ohne Vorwissen, direkt zum Mitmachen. Und das Beste daran? Der Eintritt ist komplett kostenfrei! Keine Tickets, keine Anmeldung, einfach vorbeikommen.

Ein Blick ins Programm zeigt, warum sich der Besuch für absolut alle lohnt – auch ganz ohne Vorkenntnisse. Über 150 Programmpunkte warten. Das IPAI holt die weltberühmte Medienkunst der Ars Electronica direkt nach Heilbronn. Besucher treffen auf humanoide Roboter im Live-Einsatz und können in spannenden Workshops selbst kreativ werden. Ein echtes Highlight: der extra Stream zu Gaming und KI. Hier warten packende Panels, einzigartige Gaming-Kunst des Kollektivs CALDO und natürlich jede Menge Möglichkeiten, selbst Spiele über und mit KI auszuprobieren. Neben all dem Deep Tech kommt der Festival-Lifestyle keineswegs zu kurz. Auf dem KI Festival hat man die Möglichkeit, sich durch das Angebot von zehn verschiedenen Foodtrucks zu probieren und in den gemütlichen Lounge-Areas direkt am Neckar-Beach zu entspannen. Den perfekten Soundtrack liefert die Indie-Rave-Sensation KYTES live on Stage mit ihrem brandneuen Album und alten Klassikern.

KI Festival

Sa. 25. & So. 26. Juli

IPAI Spaces, Zukunftspark 11/13

www.ki-festival.de