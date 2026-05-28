Festivalstimmung beim ­Heilbronner Lichterfest 2026 (18. bis 20.6.)

Das Heilbronner Lichterfest verwandelt den Neckar in der Heilbronner Innenstadt wieder in eine sommerliche Festivalmeile. Drei Tage lang wird der ­Bereich entlang des Flusses zum Treffpunkt für ­Genießer, Musikfans und Familien. Mit Einbruch der Dunkelheit startet das Abendprogramm. Auf vier Bühnen setzen Feuer-, Licht- und Pyroshows an ­allen drei Tagen jeweils gegen 22.30 Uhr besondere Akzente. Vor allem der Bereich rund um den Hagenbucher See wird bis Mitternacht von Lichtinstallationen und Showacts geprägt. Stelzenläufer und LED-Kunstfiguren bewegen sich entlang der Neckarmeile und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auch kulinarisch bietet das Lichterfest große Vielfalt. Rund 60 Stände servieren internationale Spezialitäten, Streetfood-Klassiker und süße Leckereien. Auf den vier Bühnen sorgen insgesamt 14 Bands sowie mehrere DJs für sommerliche Stimmung. Das Repertoire reicht von entspannten Sounds bis zu tanzbaren Partybeats. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen die Reggaeformation »Riddim Posse« auf der Bollwerksturmbühne am Donnerstag, »Krüger Rockt!« am Freitag auf der Götzenturmbühne sowie »Gravity Live Music« am Samstag auf der VR-Bank-Bühne am Hagenbucher See. Auch abseits der Bühnen gibt es viel zu erleben. Am Samstag stehen der Drachenbootcup, das Charity-Entenrennen und eine Kinderdisco auf dem Programm. Zudem ist der Eintritt für Kinder in die experimenta ab 13 Uhr frei. Ergänzt wird das Angebot durch den Second.Hand.Made Unikatmarkt im Neckarbogen.

Ein besonderer Fokus liegt auch 2026 auf dem Thema Nachhaltigkeit. Mit 100 Prozent Ökostrom, Mehrwegkonzepten und einer Zero-Waste-Strategie gemeinsam mit dem Partner PreZero verbindet das Lichterfest Festivalerlebnis und ressourcenschonendes Handeln. Zugleich setzt die Veranstaltung ein sichtbares Zeichen auf dem Weg Heilbronns zum Titeljahr als Grüne Hauptstadt Europas 2027.

Heilbronner Lichterfest

Do. 18. bis Sa. 20. Juni

tgl. 18 bis 24 Uhr, Neckarmeile, Heilbronn

www.heilbronner-lichterfest.de

Programm

Feuer-, Licht- und Pyroshows

täglich ab 22:30 Uhr an der VR-Bank-Bühne im ­Hagenbucher See, am ­Bollwerksturm und auf der Götzenturmbrücke

Live-Musik

u. a. mit Riddim Posse, Krüger Rockt!, Gravity Live Music u.v.m.

DJs & Partyspots

Radio Ton Riverstage, Theaterschiff, Neckartreppe

Straßenkunst & Artistik

Streetfood & Getränke

rund 60 Stände

Familiennachmittag

Samstag ab 12 Uhr