Festtage 100 Jahre MV Faurndau, 24. bis 26.07.26

Der Musikverein Faurndau feiert 2026 sein 100-jähriges Bestehen und lädt vom 24. bis 26. Juli zu einem großen Jubiläumswochenende auf die Festwiese in Faurndau ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Den Auftakt macht am Freitagabend ab 20 Uhr die Blaskapelle »Charivari«. Am Samstag sorgen der Musikverein Faurndau gemeinsam mit »Seitensprung« für Unterhaltung, bevor am Abend die Partyband »Die Beutelsbacher« Stimmung ins Festzelt bringt. Der Sonntag beginnt traditionell mit einem Frühschoppen der Föhrenberger Blasmusik. Anschließend stehen Auftritte des Musikvereins Schlierbach sowie der Kühbergmusikanten auf dem Programm.

Festtage 100 Jahre MV Faurndau, Fr. 24. bis So. 26. Juli, Festplatz Faurndau, Göppingen, www.mv-faurndau.de