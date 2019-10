Feuchtwanger Fisch- und Wildtage 2019 – Genießen für das Land

Bereits zum 29. Mal finden in diesem Jahr vom 5. bis 10. November die Feuchtwanger Fisch- und Wildtage statt. Auch in diesem Jahr hat der Verein Artenreiches Land – Lebenswerte Stadt e.V. (ALLES e.V.) wieder ein vielfältiges und interessantes Programm rund um die Themen Fischerei, Wild, Jagd und regionales Handwerk zusammengestellt. Neben einer Vielzahl von Jagd- und Fischerei-Terminen (Ansitzjagd, Treibjagd, Gold-Abfischen für Kinder) trifft sich die überregionale Jagd- und Teichwirtschaftsszene auch zu verschiedenen Fachdiskussionen.

Seit einigen Jahren hat es sich zur »schönen Tradition« entwickelt, dass die Feuchtwanger Fisch- und Wildtage eine Gastregion empfangen, in diesem Jahr die offizielle Partner-Stadt von Feuchtwangen Lana aus Südtirol. Die Gastregion präsentiert sich während der Fisch- und Wildtage mit einer Delegation von Politikern sowie Direktvermarktern und Kulinarikern.

Foto: Stadt-Feuchtwangen, Christoph-Bender

Eröffnet werden die 29. Fisch- und Wildtage am Freitag, 8. November um 17.45 Uhr in der Feuchtwanger Schranne durch Heiner Sindel, 1. Vorsitzender ALLES e.V. und den 1. Bürgermeister der Stadt Feuchtwangen, Patrick Ruh, im Beisein von Landrat Dr. Ludwig und zahlreichen Ehrengästen. Dr. Melanie Hauber-Dubs, Naturland e.V., wird zum Thema »Der Bio-Karpfen – Potenziale und Herausforderungen« referieren. Eröffnet werden gleichzeitig in der Schranne auch die Bilderausstellungen »Eindrücke aus Südtirol« sowie »Leindotter – hier wächst Artenvielfalt«. Im Anschluss an die Eröffnung der Fisch- und Wildtage findet um 19 Uhr ein ökumenischer Hubertusgottesdienst in der Feuchtwanger Stiftskirche statt, der von Dekan Martin Reutter und den Feuchtwanger Jagdhornbläsern gestaltet wird.

Zum Festabend, der ab 20 Uhr in der historischen Stadthalle »Kasten« in Feuchtwangen unter dem Motto »Genießen für das Land – kurze Reden, langes Buffet und gute Musik« stattfinden wird, ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. Alexander Holzner von der Dorfmetzgerei Holzner in Lana wird die Regionalinitiativen »pur Südtirol« und »Roter Hahn« sowie das Projekt »Hofnahe Schlachtung mit Achtung« vorstellen. Mittlerweile auch schon in langjähriger Tradition wird an diesem Abend auch das »Goldene Rebhuhn« an besonders verdiente Persönlichkeiten, Vereine oder Unternehmen sowie besondere agrarökologische Verdienste verliehen. Die musikalische Gestaltung übernehmen in diesem Jahr die »Jungböhmischen« aus Lana, kulinarisch dürfen sich die Gäste auf Spezialitäten aus Südtirol freuen.

Am Donnerstag, 7. November, findet in der »Walkmarie« in Feuchtwangen eine geführte Weinprobe unter dem Motto »Franken(wein) trifft Partnerregion Lana in Südtirol« statt. Philipp Meintzinger aus Frickenhausen stellt seine Weine vor, dazu interpretiert die Walkmühlküche südtiroler Köstlichkeiten. Organisiert wird die Weinprobe von »Der Weinladen« und dem Land-Gast-Hof Walkmühle.

Höhepunkt für die kleinen Fischerei-Fans ist auch in diesem Jahr wieder das Kinder-Goldfischen am Samstag, 9. November, bei dem die Kinder beim Abfischen eines Weihers helfen dürfen und viel Interessantes rund um die Teichwirtschaft erfahren.

Knapp 200 Genießer begeben sich mittlerweile jährlich am Samstagabend im Rahmen der Fisch- und Wildtage auf die beliebte »TourInterRegional«. Die Teilnehmer genießen Gang für Gang von Wirtshaus zu Wirtshaus auf dieser kulinarischen Schlemmertour ein ausgefeiltes Fisch- und Wildmenü in sechs Feuchtwanger Gasthäusern.

Umrahmt werden die Fisch- und Wildtage am Samstag und Sonntag (Martinimarkt) vom Fisch- und Wildbretverkauf auf dem Feuchtwanger Marktplatz sowie durch verschiedene themenverwandte Ausstellungen in der Feuchtwanger Schranne. Auch in diesem Jahr werden sich Direktvermarkter aus der Gastregion Lana/Südtirol kulinarisch mit einem Verkaufstand südtirolischer Regional-Spezialitäten präsentieren.

Feuchtwanger Fisch- und Wildtage 2019, Di. 5. bis So. 10. November, Feuchtwangen

www.tourismus-feuchtwangen.de