Fisch-Erntewoche und Martinimarkt Dinkelsbühl, 01. bis 09.11.25

Wenn die Tage kürzer werden, die ersten Herbstnebel durch die Täler ziehen, freuen sich Fischliebhaber auf besondere Leckerbissen: In den Monaten mit »r« im Namen ist Erntezeit für den Karpfen, ­genauer für den »Dinkelsbühler Karpfen«. Das ­Abfischen der Weiher in der Fisch-Erntewoche ist zu einem beliebten Fest in und um Dinkelsbühl ­geworden. Dieses wird vom 1. bis 9. November mit einem bunten Rahmenprogramm begleitet.

Teichwirtschaft gibt es in Dinkelsbühl seit einem Jahrtausend. Sie hat die idyllische Weiher- und Flusslandschaft der Umgebung geformt: So viele Weiher wie es Tage im Jahr gibt, sollen es einst auf dem Territorium der Reichsstadt gewesen sein. Heute umsäumen noch etwa 120 Fischteiche und naturnahe Bäche in schillernder Kette die Stadt an der Wörnitz. Am Dienstag und Freitag wurde schon im Mittelalter ein Fischmarkt abgehalten und auch den Karpfen kannte man schon – 1341 ist von ihm die Rede. Nach dieser Tradition wird es die ganze Woche über einen Fischmarkt mit regionalem Frischfisch und frisch zubereiteten Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch geben.

Die Fisch-Ernte lockt in dieser Woche natürlich auch die Liebhaber dieser gesunden und schmackhaften Lebensmittel in die Region. Denn neben dem Karpfen wachsen auch Waller, Hecht, Schleie, Zander und Stör in den Gewässern heran. Eine neu angelegte, fantasievoll geschmückte Schauteichanlage auf dem Altrathausplatz mit ­größeren Exemplaren heimischer Fische begeistert große und kleine Besucher. Die Fisch-Erntewoche wird durch ein abwechslungsreiches Rahmen-­programm abgerundet. Natur und Kulinarik trifft dabei auf Kultur. Am ersten Wochenende der Fisch-Erntewoche lockt der Kunsthandwerkermarkt mit ausgesuchten, hochwertigen Produkten ins Haus der Geschichte. Ab Dienstag, den 4. November ­finden im Haus der Geschichte die Regionaltage statt. Bis zum Ende der Fisch-Erntewoche präsentieren sich dort verschiedene Aussteller aus der ­Region und informieren mit einem vielfältigen ­Angebot.

Ein weiterer Höhepunkt der Fisch-Erntewoche ist die Lange Kulturnacht, die am Samstag, den 8. ­November stattfindet. Unter dem Motto »Give peace a chance« – »Dem Frieden eine Chance ­geben« – können an diesem Abend kostenfrei ­Konzerte und Lesungen, Vorträge und Filmvor-­führungen besucht werden. Der Martini-Jahrmarkt am Sonntag, den 9. November bildet den Abschluss der Fisch-Erntewoche. Das bunte Markttreiben in der Innenstadt wird ergänzt durch einen verkaufsoffenen Sonntag.