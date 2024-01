Fischmarkt auf Tour zu Gast in Neckarsulm

Der Fischmarkt auf Tour ist wieder zu Gast in Neckarsulm. Von Freitag, 1. März, bis Sonntag, 3. März, wetteifern die weltbekannten Marktschreier lautstark um die Gunst der Kunden und sorgen in der Fußgängerzone rund um den Marktplatz für echt hanseatische Fischmarkt-Atmosphäre. »Aal-Hinnerk«, »Käse-Mai«, »Nudel-Kiri« und »Milka-Maxxx« sind live in Aktion zu erleben. Das beliebte Verkaufsspektakel findet mit Unterstützung des städtischen Citymanagements statt. Begleitet wird der Fischmarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag. Am 3. März laden die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufsbummel ein. Lautstark, mit flotten Sprüchen und reichlich Seemansgarn buhlen die Marktschreier um die Kundschaft. Mit dabei sind Käthe-Kabeljau mit einer großen Auswahl an Fischbrötchen und Backfisch sowie Aal-Hinnerk, das Original vom Hamburger Fischmarkt mit verschiedenen Räucherfischspezialitäten. Zum Warensortiment gehören darüber hinaus Wurst und Käse, Nudeln, Schokolade, Süßwaren und Spielzeug. Käse-Mai aus Osnabrück präsentiert eine Riesenauswahl an Käse-Markenprodukten. Nudel-Kiri hat italienische Teigwaren im Angebot. Und Milka-Maxxx, der »Schokogigant von der Küste«, bietet Naschwerk für Groß und Klein feil. Mit dem »Original Marktschreier Frühstück« wird der Fischmarkt in Neckarsulm am Freitag, 1. März um 11 Uhr offiziell eröffnet. Für alle anwesenden Gäste gibt es dann Freibier und ein Angebot an Wurst und Fisch. Die Gourmetmeile und ein kleiner Krammarkt laden zum Bummeln ein. Für die kleinen Gäste dreht sich an allen Markttagen das Kinderkarussell. Verschiedene Imbiss- und Getränkestände sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Zur Auswahl stehen Steaks, Bratwurst und weitere westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill, Crepes und diverse andere Leckereien.

Fr. 1. bis So. 3. März, Fr. & Sa. 10 bis 19 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr, rund um den Marktplatz, Neckarsulm, www.neckarsulm.de