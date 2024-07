Flammende Sterne: ein himmlisches Spektakel

»Das Feuerwerk ist die perfekteste Form der Kunst, da sich das Bild im Moment seiner höchsten Vollendung dem Betrachter wieder entzieht«. Dieses Zitat wird dem Philosophen Theodor Adorno zugeschrieben. Egal, ob er das tatsächlich so gesagt hat, oder nicht – es trifft den Nagel auf den Kopf und ist der Grund, warum Feuerwerk die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert.

Beim Internationalen Feuerwerksfestival »Flammende Sterne« in Ostfildern wird diese vergängliche Kunst seit mittlerweile 20 Jahren in ihrer schönsten Form zelebriert. Die weltbesten Pyrotechniker treffen sich hier alljährlich im August, um dem Publikum und der Fachjury ihr Können zu präsentieren. In diesem Jahr findet das Festival vom 23. bis zum 25. August statt.

Spektakulär sind die Flammenden Sterne vor allem, weil die Veranstaltung ein international anerkannter Wettbewerb ist. Die teilnehmenden Teams werden eingeladen und reisen aus aller Welt in den Scharnhauser Park, um zu gewinnen. Da werden dann schon mal neue Feuerwerkseffekte ausgetestet und aufsehenerregende Choreographien gewagt. Für die Zuschauer ist das ein unvergleichliches Erlebnis – vielleicht hat das Festival auch deshalb so viele Stammgäste, die jedes Jahr aufs Neue mit dabei sind. Das Teilnehmerfeld der 20. Flammenden Sterne steht fest: Pyrotechniker aus Spanien, Kanada und Deutschland stellen sich dieses Jahr dem dreitägigen Wettbewerb. An jedem Abend sehen die Besucher einen Beitrag in Form einer 20-minütigen, zu Musik choreografierten Himmelsshow.

Flankiert wird die Open-Air-Veranstaltung von einem vielfältigen Rahmenprogramm, das den Park bereits ab dem frühen Abend in ein sommerliches Festivalgelände verwandelt. Auf mehreren Bühnen spielt Livemusik, auf dem weitläufigen Areal sind zudem Feuerartisten, Akrobaten und Tänzer unterwegs. Für Familien gibt es ein kreatives Mitmach-Programm und der Festivalmarkt lädt zu einem gemütlichen Bummel ein. Ein nettes Mitbringsel kann man schließlich immer brauchen. Die Flammende Sterne-Gastronomie präsentiert sich mit weißen Zelten und einem unwiderstehlichen Angebot. Und bei Einbruch der Dunkelheit schließlich stimmen die wunderschöne Illumination des Festivalgeländes und die Lasershow auf den funkelnden Höhepunkt des Abends ein.

»Flammende Sterne«, Fr. 23. bis So. 25. August, ab 18 Uhr, Scharnhauser Park, Ostfildern

