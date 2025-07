Flammende Sterne, 22. bis 24.08.25

Laue Sommernächte mit funkelndem Sternenhimmel – gibt es etwas Schöneres? Ein wenig heller und spektakulärer funkeln die Sterne tatsächlich jedes Jahr im August: bei den Flammenden Sternen Ostfildern. Das internationale Feuerwerksfestival wird diese vergängliche Kunst seit mittlerweile 21 Jahren in ihrer schönsten Form zelebriert. Die weltbesten Pyrotechniker treffen sich hier alljährlich im August, um dem Publikum und der Fachjury ihr Können zu präsentieren. In diesem Jahr findet das Festival vom 22. bis zum 24. August statt. Und wieder einmal ist die Welt zu Gast bei den Flammenden Sternen im Scharnhauser Park: Am Wettstreit der Feuerwerker nehmen bei der 21. Auflage der Veranstaltung Teams aus Japan, Mexiko und Dänemark teil – ein hochkarätiges Teilnehmerfeld, das unterschiedlicher kaum sein könnte. An jedem der drei Festivalabende sehen die Besucher eine zur Musik choreografierte Feuerwerksshow. Welches Team am Ende die schönste Sternstunde an den Himmel gezaubert hat, entscheidet eine Fachjury.

Seit Bestehen der Flammenden Sterne haben Pyrotechniker aus inzwischen 29 Nationen ihre beeindruckende Kunst gezeigt – darunter waren unter anderem schon die Cheffeuerwerker von Disney oder Choreografen olympischer Feuerwerke. Die Flammenden Sterne sind allerdings mehr als drei wunderschöne Musikfeuerwerke. Bereits ab dem frühen Abend beginnt auf dem Veranstaltungsgelände ein vielseitiges Rahmenprogramm. Auf mehreren Bühnen spielen Bands, auf dem weitläufigen Areal sind zudem Feuerartisten und Akrobaten unterwegs. Für Familien gibt es ein kreatives Mitmach-Programm, und der Festivalmarkt lädt zu einem gemütlichen Bummel ein. Und bei Einbruch der Dunkelheit schließlich stimmen die Illumination des Festivalgeländes und die Lasershow auf den funkelnden Höhepunkt des Abends ein. Kulinarische Highlights aus aller Welt sorgen außerdem für echten Festivalgenuss unter freiem Himmel.

»Das Feuerwerk ist die perfekteste Form der Kunst, da sich das Bild im Moment seiner höchsten Vollendung dem Betrachter wieder entzieht«. Dieses Zitat wird dem Philosophen Theodor Adorno zugeschrieben. Egal, ob er das tatsächlich so gesagt hat, oder nicht – es trifft den Nagel auf den Kopf und ist der Grund, warum Feuerwerk die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert.

21. Internationales, Feuerwerksfestival »Flammende Sterne«, Fr. 22. bis So. 24. August, ab 18 Uhr, Scharnhauser Park, Ostfildern, www.flammende-sterne.de