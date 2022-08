Flammende Sterne in Ostfildern, 19. bis 21.08.22

Bei den »Flammenden Sternen« in Ostfildern werden die Besucher Jahr für Jahr Zeugen von etwas, das eigentlich unmöglich ist: Millionen von Funken tanzen am Himmel artig im Takt der Musik, ändern im Flug Form und Farbe und verglühen.

Die ganze Welt zu Gast bei den Flammenden Sternen – das kann man durchaus wörtlich nehmen. 30 Feuerwerksfirmen aus 26 unterschiedlichen Nationen traten in den vergangenen Jahren beim Internationalen Feuerwerksfestival in Ostfildern zum Wettkampf an.

Alle fünf Kontinente entsandten Teilnehmer, manche von ihnen kamen sogar mehrfach in den Scharnhauser Park!

Und diese Pyrotechnik-Teams begeisterten die Besucher nicht nur mit durchweg spektakulären Shows, sondern brachten auch ihre sehr unterschiedlichen Feuerwerkstraditionen mit zu den Flammenden Sternen. Australien und Neuseeland waren dabei, Taiwan, die Philippinen, Japan und Südkorea, die USA, Kanada, Brasilien und Costa Rica, Hawaii, Dubai und Südafrika, die Ukraine, Spanien, Griechenland, Italien, Irland, Großbritannien und Deutschland – um nur einige zu nennen. Wer jetzt denkt damit sei die Auswahl hochkarätiger internationaler Feuerwerksfirmen erschöpft, der täuscht sich.

Auch zu den 18. Flammenden Sternen vom 19. bis zum 21. August reisen wieder drei erstklassige Teilnehmer an, um die Zuschauer in Ostfildern zu verzaubern.

Die Flammenden Sterne Ostfildern 2022 werden feuerwerkstechnisch wieder ein absoluter Kracher, so viel ist sicher. Denn die drei teilnehmenden Teams Feuerwerke Jost aus Österreich, Innovative Pyrotechnik aus Deutschland und Enrico Pagano Pirotecnica aus Italien sind eine beeindruckende Mischung. Pro Festivaltag sehen die Besucher einen Wettbewerbsbeitrag. Die Teilnehmer haben dabei alle die gleichen technischen und budgetären Grund-Voraussetzungen. Was sie daraus machen, liegt in ihrer Hand. Eine Jury bewertet die Shows nach unterschiedlichen Kriterien und vergibt dafür Punkte. Die große Siegerehrung findet dann zum Festivalabschluß am Sonntag gegen ca. 22.45 Uhr statt.

Um die riesige Flammende Sterne-Community vor den Feuerwerken auf Betriebstemperatur zu bringen, gibt es an allen drei Festivaltagen traditionell ein Warm-Up mit Countdown. Dieses beginnt mit der Vorstellung des jeweiligen Feuerwerksteams und der Nationalhymne und gipfelt in der Lasershow. Die hat sich in den vergangenen Jahren als rasanter Einheizer vor den Feuerwerken etabliert. Für die Lasershow ist dieses Jahr die Firma Bam Bam FX aus Rottweil zuständig.

Das Herzstück der Flammenden Sterne, die atemberaubenden Musikfeuerwerke, werden auch dieses Jahr wieder von einem abendfüllenden Rahmenprogramm flankiert. Um das sommerliche Festival-Feeling auf dem Veranstaltungsgelände perfekt zu machen spielt auf verschiedenen Bühnen Livemusik, im Parkgelände sind Feuerkünstler und Comedy- Artisten unterwegs und in der Lounge-Area gibt’s Cocktails und entspannte Musik.

Der Flammende Sterne-Markt ist ebenso Bestandteil des Programms, wie das Familienprogramm und die liebevolle Illumination des gesamten Parkgeländes. Und nicht zuletzt bietet die Gastronomie in weißen Pagodenzelten eine unwiderstehliche Auswahl an verschiedensten Speisen und Getränken. Die Eintrittskarte zum Festival ist gleichzeitig wieder Kombiticket für die Anreise mit Bus und Bahn im VVS-Netz.

18. Internationales Feuerwerksfestival »Flammende Sterne«, Fr. 19. August bis So. 21. August, jeweils ab 18 Uhr, Scharnhauser Park, Ostfildern, alle Infos & Tickets unter: www.flammende-sterne.de