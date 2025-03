Floor Legendz begeistern beim 30-jährigen Jubiläum von Eliszis Jahrmarktstheater, 12. bis 21.04.

Am 1. April eröffnet auf dem Killesberg der Jahrmarkt mit historischem Pferdekarussell, Schiffschaukel, wunderschönen über hundert Jahre alten Zirkuswagen, Theaterzelt und Waffelbäckerei. Der Jahrmarkt hat in den Ferien und am Wochenende täglich ab 11 Uhr geöffnet, an Wochentagen ist er immer ab 14 Uhr geöffnet. Die Jubiläumssaison in Eliszis Jahrmarktstheater beginnt am Samstag, 5. April. Dann findet um 16 Uhr Eliszis erste Kaspervorstellung im Theaterzelt statt. Gefolgt von Ninos neuestem Programm »Die Baustelle steht Kopf« mit Tanz und Akrobatik am Sonntag, 6. April. Mit Beginn der Osterferien gibt es dann das Veranstaltungshighlight: »Achtung! Straßentheater!« zu sehen. Die energiegeladene Tanz-Show mit Comedy sorgt im Theaterzelt im Höhenpark-Killesberg für einen wortwörtlich schwungvollen Auftakt zum 30-jährigen Jubiläum von Eliszis Jahrmarktstheater. Mit Leidenschaft, Leichtigkeit und viel persönlichem Charakter präsentiert die internationale Gruppe Floor LegendZ eine wunderbare Mischung aus Breakdance, Salsa, Akrobatik, Cyr-Wheel, BMX und Comedy. Tänzerisches und akrobatisches Spitzenniveau sowie Komik und Interaktion mit dem Publikum sorgen für ein einzigartiges Theatererlebnis. Das Programm »Achtung! Straßentheater!« feierte 2019 in Eliszis Theaterzelt Premiere. Von 2019 bis 2021 sorgte es mit fast durchweg ausverkauften Vorstellungen für große Begeisterung bei Menschen jedes Alters. Mit ihrer Leidenschaft und Energie zieht die Gruppe das Publikum in ihren Bann. Ab Ende Mai findet dann der große Jubiläums Circus statt. Die Besucher können sich noch bis in den November auf ein buntes Programm mit zahlreichen Überraschungen freuen.

Floor LegendZ präsentieren »Achtung! Straßentheater!«, Sa. 12. bis Mo. 21. April, täglich 18.30 Uhr, Eliszis Jahrmarktstheater, Höhenpark Killesberg, alle Infos und Termine: www.eliszis.de