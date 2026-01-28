Flotte Sprüche und Seemannsgarn auf dem Neckarsulmer Fischmarkt

Der Neckarsulmer Fischmarkt bringt wieder original hanseatisches Flair in die Innenstadt. Von Freitag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März, wetteifern die weltbekannten Marktschreier lautstark um die Gunst der ­Kunden und sorgen in der ­Fußgängerzone rund um den Marktplatz für authentische Fischmarkt-Atmosphäre.

Lautstark, mit flotten Sprüchen und reichlich Seemannsgarn buhlen die Marktschreier um die Kundschaft. Mit dabei sind Käthe-Kabeljau mit einer großen Auswahl an Fischbrötchen und Backfisch sowie Aal-Hinnerk, das Original vom Hamburger Fischmarkt mit verschiedenen Räucherfischspezialitäten. Zum Warensortiment gehören darüber hinaus Wurst und Käse, Nudeln, Schokolade, Süßwaren, Taschen, Reinigungsmittel und Textilien. Käse-Mey präsentiert eine Riesenauswahl an Käse-Markenprodukten. Nudel-Anne hat italienische Teigwaren im Angebot. Und Milka-Maxxx, der »Schokogigant von der Küste«, bietet Naschwerk für Groß und Klein feil.

Mit dem »Marktschreier Frühstück« wird der ­Neckarsulmer Fischmarkt am Freitag, 27. Februar, um 11 Uhr offiziell eröffnet. Für alle anwesenden Gäste gibt es dann Freibier und ein Angebot an Wurst und Fisch. Die Gourmetmeile und ein kleiner Krammarkt laden zum Bummeln ein. Für die kleinen Gäste dreht sich an allen Markttagen das Kinderkarussell. Verschiedene Imbiss- und Getränkestände sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Zur Auswahl stehen Steaks, Bratwurst und weitere westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill, Crêpes und diverse andere Leckereien.

Das beliebte Verkaufsspektakel mit der Gilde der Marktschreier findet mit Unterstützung des städtischen Citymanagements statt. Begleitet wird der Fischmarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag der Neckarsulmer Händler. Am 1. März laden die Geschäfte in der Innenstadt von 12 bis 17 Uhr zum Einkaufsbummel ein.

Neckarsulmer Fischmarkt

Fr. 27.2. bis So. 1.3.

10 bis 19 Uhr

verkaufsoffener Sonntag 12 bis 17 Uhr, Innenstadt, Neckarsulm

www.neckarsulm.de