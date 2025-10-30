Forchtenberger Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende, 29. und 30.11.25

Der 26. Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Forchtenberg steht vor der Tür. Einwohner wie Gäste sind am 1. Adventswochenende herzlich eingeladen. Die Besucher des Weihnachtsmarktes können sich auf weihnachtliche Düfte freuen, die sie beim Schlendern durch die Altstadtgassen begleiten und sich auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen Geboten werden unter anderem ein interessantes Rahmenprogramm für Klein und Groß, abwechslungsreiche kulinarische Genüsse sowie eine Auswahl an liebevoll zusammengestellten Geschenkideen. Die Eröffnung findet am Samstag um 14 Uhr durch Bürgermeister Michael Foss mit musikalischer Umrahmung vom Musikverein Forchtenberg auf dem Marktplatz statt. Um 15 Uhr sorgen der Gesangverein Wohlmuthausen auf dem Marktplatz und der Musikverein Forchtenberg in der Unteren Gasse für festliche Stimmung. Weitere musikalische Highlights bieten die AcoustasoniXs in der Kirchgasse, das Duo »Little Buttons« auf dem Marktplatz und Patricia Bartmann in der Unteren Gasse. Zu hören sind diese jeweils um 17.30 Uhr. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit der Blaskapelle Eberstal los. Der ­Musikverein Forchtenberg spielt auch am Sonntag, sowohl um 11.30 Uhr in der Unteren Gasse als auch um 12 Uhr in der Märchenstraße. Zudem ist der Chor pichorbello um 13 Uhr auf dem Markplatz zu hören. Ebenso treffen um 13.45 Uhr Nikolaus und Christkind ein. Um 14 Uhr sorgt der Violin-Engel Mariola Pult in der Unteren Gasse für eine besinnliche Stimmung und um 15 Uhr singen die »Rolling Tones« Forchtenberg auf dem Marktplatz. Um 16 Uhr sind abermals die AcoustasoniXs in der Kirchgasse zu hören und um 16.30 Uhr sorgen das Gesangsduo Michael Breitschopf & Fabian ­Michel auf dem Marktplatz sowie Eddy Danco in der Unteren Gasse für einen gelungenen Ausklang.

Sa. 29. November, 14 bis 22 Uhr bis So. 30. November, 11 bis 19 Uhr, Historische Altstadt, Forchtenberg, www.forchtenberg.de