Fränkisches Volksfest Crailsheim: Ein unvergessliches Erlebnis

Das Fränkische Volksfest in Crailsheim, eines der größten Heimat- und Brauchtumsfeste im Lande, lockt jedes Jahr Mitte September tausende Besucher an. Gefeiert wird in diesem Jahr vom 15. bis einschließlich 18. September in der gesamten Innenstadt. Die Schausteller sorgen dafür, dass das Volksfest und der Vergnügungspark mit einer beeindruckenden Frontlänge von 1.000 Metern zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Der Volksfestplatz, am Rande der Innenstadt gelegen, erwartet die zehntausende Besucher mit bis zu 90 Fahrgeschäften, wie die Riesenschaukel »Excalibur«, einen Falldown mit über 80 Metern Höhe und in diesem Jahr wieder ein Kinderriesenrad und ein Kinderautoscooter und vielem mehr. Die Festzelte, darunter auch die Festwirtsfamilien Fach und Hahn, bieten eine Vielzahl von kulinarischen Genüssen. Zusätzlich gibt es Erlebnisgastronomie, Biergärten, das Kaffeezelt der Segelflieger und zahlreiche Imbissstände, die für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Das gewerbliche Ausstellungsgelände zwischen Festplatz und Stadion wird zum Treffpunkt zahlreicher Aussteller, Handwerksbetriebe und anderer Gewerbetreibender. Ein Krämermarkt rundet das Angebot ab und bietet zusätzliche Attraktionen für die Besucher. Der diesjährige Festzug am 16. und 17. September wird nach dem dreijährigen Turnus in diesem Jahr von der Landwirtschaft gestaltet und steht unter dem Motto »Hohenloher Bauern traditionsbewusst und zukunftsorientiert«. Die Umzüge beginnen jeweils um 10.30 Uhr. Neben den Festzügen bietet der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt weitere Attraktionen für die Besucher. Für diejenigen, die sportliche Unterhaltung bevorzugen, findet am Sonntag vor dem Festumzug das 50. Draislauf-Radrennen statt. Als krönender Abschluss erwartet die Besucher am Sonntagabend um 20.30 Uhr das Höhen-Brillant-Feuerwerk. wol

