Fränkisches Volksfest Crailsheim

Vor über 180 Jahren wurde das Volksfest in Crailsheim zum ersten Mal gefeiert. Auch in diesem Jahr laden die Horaffen wieder zu ihrer fünften Jahreszeit ein. Zusammen mit zahlreichen Gästen aus nah und fern feiert die ganze Stadt vom 15. bis 18. September vier Tage lang durch.

»Ort des Feierns« ist in erster Linie der Vergnügungspark auf dem Volksfestplatz. Rund 80 Schausteller sorgen mit ihren Fahrgeschäften, Buden, Ständen und Bierzelten dafür, dass das Fränkische Volksfest und der Vergnügungspark wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Das Fränkische Volksfest zählt mit zu den größten Heimat- und Brauchtumsfesten im Lande. Dabei wird es einige Veränderungen auf dem Festplatz geben, da sich einige Schausteller nicht mehr auf Reisen begeben. Dennoch haben namhafte Unternehmen wie Goetzke, Meeß, Bruch, Löffelhardt, Hartmann und Krämer ihre Teilnahme zugesagt. Rundfahrgeschäfte wie Flipper oder Ghost Rider sind ebenso vor Ort wie Laufgeschäfte namens Magic House oder Viva Cuba. Neben den beliebten Attraktionen wie dem Wellenflug, dem Riesenrad der Familie Willenborg und dem Musik-Express wird das Angebot durch zahlreiche Kinderfahrgeschäfte abgerundet. Erstmals wird es einen Freefall-Tower geben, der höher ist als das Riesenrad: 80 Meter. Als Neuheit ist die Riesenschaukel »Excalibur« zu erleben. Und es gibt wieder ein Riesenrad für Kinder und einen Kinderautoscooter. Für Spiel und Spaß sorgen zudem die Schießbuden und Spielgeschäfte. Zum Volksfestvergnügen gehören traditionell auch Essen und Trinken. Dabei wird es dieses Jahr eine Veränderung in der Festzeltlandschaft geben: Nur ein großes Festzelt, das Engelzelt, wird auf dem Volksfestplatz stehen. Ausreichend überdachte Plätze für die Besucherinnen und Besucher sollen aber weiterhin zur Verfügung stehen. Gerechnet wird wie im vergangenen Jahr und vor der Pandemie mit einer Durchlaufquote von 37.500 Menschen auf dem Festplatz und den Zelten. Zu den Festzelten kommen noch Erlebnisgastronomie, Biergärten, das Café der Segelflieger und eine große Zahl an Imbissständen. Zwischen Festplatz und Stadion liegt das gewerbliche Ausstellungsgelände. Zahlreiche Aussteller, Handwerksbetriebe und andere Gewerbetreibende präsentieren hier Neuheiten. Ein Krämermarkt rundet das Angebot ab. Die Aussteller und Marktleute rücken dabei etwas enger zusammen als in den Vorjahren. »Einen so gut ausgestatteten Platz von Schaustellern wie in diesem Jahr hatten wir noch nie«, freut sich Organisatorin Susanne Kröper-Vogt, Leiterin des Ressorts Soziales & Kultur. Die Festzüge unter dem Motto »Hohenloher Bauern – Traditionsbewusst und Zukunftsorientiert« bewegen sich am Samstag und Sonntag ab 10.30 Uhr mit jeweils 1.500 Teilnehmern und zahlreichen Kapellen durch die Innenstadt. Der Sonntag ist verkaufsoffen und viele Geschäfte in Crailsheim werben mit speziellen Volksfest-Angeboten. Eine Besonderheit und sehr sehenswert ist das 50. Draislauf-Radrennen am Sonntag vor dem Festumzug. Ein Höhepunkt ist das Höhen-Brillantfeuerwerk am Sonntagabend um 20.30 Uhr.

Fränkisches Volksfest

Fr. 15. bis Mo. 18. September

Volksfestplatz, Crailsheim

www.fraenkisches-volksfest-crailsheim.de