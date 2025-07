Fränkisches Volksfest Crailsheim, 19. bis 22.09.25

Das Fränkische Volksfest in Crailsheim ist eines der ­bedeutendsten Heimat- und Brauchtumsfeste der Region und zieht jedes Jahr Mitte September eine große Zahl ­Besucher an. Der Volksfestplatz verwandelt sich in ein wahres Paradies für Festbesucher, mit zahlreichen Fahrgeschäften, Buden, Ständen und Bierzelten, die für beste Unterhaltung ­sorgen.

In diesem Jahr sind ist sind es wieder die vielfältigen Crailsheimer Betriebe und Unternehmen, die den traditionellen Volksfestumzug gestalten. Der gewerbliche Festzug, der alle drei Jahre stattfindet, wird dabei nicht nur die Wirtschaftsstärke der ­Horaffenstadt präsentieren sondern auch die ­Kreativität der Gewerbetreibenden.

Der traditionsreiche Volksfestplatz am östlichen Rand der Innenstadt erwartet bis zu 100.000 ­Besucher pro Tag, mit etwa 100 Fahrgeschäften, Verlosungen, Imbissständen, Bierzelten, Bier-­gärten und vielem mehr. Kulinarisch hat das Fest viel zu bieten: Die Festzelte verfügen über mehrere Tausend Sitzplätze und servieren eine Vielzahl an Speisen. Ergänzt wird das Angebot durch Erlebnis-gastronomie, Biergärten, das Kaffeezelt der Segelflieger und zahlreiche Imbissstände. Das ­gewerbliche Ausstellungsgelände zwischen Festplatz und Stadion wird zum Treffpunkt zahlreicher Aussteller, Handwerksbetriebe und Gewerbetreibender, die ihre neuesten Produkte präsentieren. Ein Krämermarkt bietet zusätzliche Attraktionen.

Unter dem Motto »Crailsheim verbindet – Heimat, Handwerk, Hightech!« wird der diesjährige Festzug am 20. und 21. September stattfinden. Über 50 ­Unternehmen aus Crailsheim und der Umgebung, Musikkapellen und weitere Beteiligte wirken mit. Die Umzüge beginnen jeweils um 10.30 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt bietet weitere Highlights, mit vielen Geschäften, die spezielle Volksfest-Angebote präsentieren. Sportliche Unterhaltung bietet das 52. Drais-Laufrad-Rennen am Sonntag vor dem Festumzug. Am Sonntagabend um 20.30 Uhr bildet ein spektakuläres ­Höhen-Brillant-Feuerwerk den krönenden ­Abschluss des Festes.

Das Fränkische Volksfest in Crailsheim blickt auf eine lange Tradition zurück und wurde erstmals 1841 anlässlich des Silbernen Krönungsjubiläums von König Wilhelm von Württemberg gefeiert. Zusammen mit vielen zehntausend Gästen aus nah und fern feiert die Stadt vier Tage lang das unumstrittene Highlight des öffentlichen Lebens in Crailsheim und der weiteren Umgebung.

Fränkisches Volksfest, Fr. 19. bis Mo. 22. September, Volksfestplatz, Crailsheim, www.crailsheim.de