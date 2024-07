Fränkisches Volksfest Crailsheim vom 20. bis 23. September

Das Fränkische Volksfest in Crailsheim ist eines der bedeutendsten Heimat- und Brauchtumsfeste der Region und zieht jedes Jahr Mitte September zehntausende Besucher an. Mit einer beeindruckenden Länge von mehreren hundert Metern bietet der Vergnügungspark ein unvergessliches Erlebnis. Der traditionsreiche Volksfestplatz am östlichen Rand der Innenstadt erwartet bis zu 100.000 Besucher pro Tag, mit etwa 100 Fahrgeschäften, Verlosungen, Imbissständen, Bierzelten, Biergärten und vielem mehr. Kulinarisch hat das Fest viel zu ­bieten: Die Festzelte, darunter die von den Festwirtsfamilien Fach und Hahn, verfügen über mehrere Tausend Sitzplätze und servieren eine Vielzahl an Speisen. ­Ergänzt wird das Angebot durch Erlebnisgastronomie, Biergärten, das Kaffeezelt der Segelflieger und zahlreiche Imbissstände. Das gewerbliche Ausstellungsgelände zwischen Festplatz und Stadion wird zum Treffpunkt zahlreicher Aussteller, Handwerksbetriebe und Gewerbetreibender, die ihre neuesten Produkte präsentieren. Ein Krämermarkt bietet zusätzliche Attraktionen. Unter dem Motto »Luuschd, Laad und Lait, Craalse in alter Zeit« wird der diesjährige Festzug am 21. und 22. September stattfinden. Alle städtischen Schulen nehmen daran teil, sodass pro Umzug rund 1.500 Schülerinnen und Schüler mitwirken. Die Umzüge beginnen jeweils um 10.30 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt bietet weitere Highlights, mit vielen Geschäften, die spezielle Volksfest-Angebote präsentieren. Sportliche Unterhaltung bietet das 51. Draislauf-Radrennen am Sonntag vor dem Festumzug. Am Sonntagabend um 20.30 Uhr bildet ein spektakuläres Höhen-Brillant-Feuerwerk den krönenden Abschluss des Festes. Zusammen mit vielen zehntausend ­Gästen aus nah und fern feiert die Stadt vier Tage lang das unumstrittene Highlight des öffentlichen Lebens in Crailsheim und der weiteren Umgebung.

Fränkisches Volksfest Crailsheim, Fr. 20. bis Mo. 23. September, Volksfestplatz, Crailsheim, www.crailsheim.de