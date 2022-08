Als Höhepunkt im Jahresverlauf und zugleich größtes Volks- und Heimatfest in der Region Hohenlohe-Franken findet vom 16. bis 19. September wieder das Fränkische Volksfest statt, wie es die Crailsheimerinnen und Crailsheimer kennen und lieben.

31 Firmen, 11 Kapellen, dazu noch der feststehende Teil mit Bürgerwache, Partnerstädten, Stadtjugendring, Jugendgemeinderat, Motto- und Gemeinderatswagen: Der bunte Festzug des Fränkischen Volksfestes wird in diesem Jahr nach der Corona-bedingten Pause wieder groß aufwarten und die Besucherinnen und Besucher der »fünften Jahreszeit« am Volksfestsamstag und -Sonntag, 17. und 18. September, jeweils ab 10.30 Uhr begeistern. Der traditionelle gewerbliche Volksfestumzug bietet dabei den 31 Unternehmen die Möglichkeit, sich mit einem Festzugsbeitrag in der Innenstadt zu präsentieren. Die Besucher*innen erwarten rund 90 Fahrgeschäfte, Belustigungen, Verlosungen, Imbissstände, Bierzelte, Biergärten und vieles mehr. Zahlreiche Schausteller sorgen dafür, dass das Fränkische Volksfest und der Vergnügungspark mit seinen 1000 Meter Frontlänge zu einem Erlebnis werden. Ein Höhepunkt ist das Höhen-Brillant-Feuerwerk am Sonntagabend um 20.30 Uhr, welches von den Crailsheimer Majoretten um 20 Uhr am Sportgelände mit einem Leuchtstabauftritt eingeläutet wird. wol

Fränkisches Volksfest

Fr. 16. bis Mo. 19. September

Volksfestplatz, Crailsheim

www.fraenkisches-volksfest-crailsheim.de