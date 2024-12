Freyheyt 1525: Gedenkjahr zum Bauernkrieg

2025 jähren sich die Geschehnisse des Bauernkriegs zum 500ten Mal. Die Stadt Rothenburg ob der Tauber gedenkt dem Jahr und begibt sich unter dem Motto »Freyheyt 1525« auf die Spur lokaler Protagonisten, die in der revolutionären Bewegung vor Ort eine Rolle spielten. Erzähltheater, Lesungen und eine Live-Performance am Marktplatz entführen in Rothenburg ob der Tauber im Jahr 2025 in die Umbruchszeit des Bauernkrieges.

Der Auftakt in das Gedenkjahr wird ein musikalischer sein: Am 23. Januar 2025 gastiert das Akademische Orchester der Universität Würzburg unter der Leitung von Markus Popp in der Reichsstadt-halle. Ab 19 Uhr wird es in der »Fanfare for the Common Man« von Aaron Copland sowie »Die Abenteuer des Robin Hood« nach dem filmischen Klassiker von 1938 die Thematik der gesellschaftlichen Außenseiter aufgreifen. Auf die Bühne bringt der Schauspieler Markus Grimm – in Rothenburg bereits wohlbekannt – die Faszination um den Würzburger Bildhauer Tilman Riemenschneider. »Auch Du bist Judas« liefert feinstes Erzähltheater vor dem Heilig-Blut-Altar in St. Jakob. In 60 Minuten entführt Markus Grimm am 5. und 19. Juli jeweils ab 18 Uhr in drei Zeitebenen des Geschehens. Rund um das Marktplatzevent vom 10. bis 13. Juli lädt Markus Grimm nach dem großen Erfolg von 2024 zum Theatersolo in den Kaisersaal von Rothenburg ob der Tauber. »Die Stille im Sturm des Auges« heißt sein Roman, den er am 10. Juli im Rathaus auf die Bühne bringt.

Da im Bauernkrieg der Ruf nach Freiheit laut wird, passt der Titel der Italienischen Opernnacht in Rothenburg ob der Tauber »Nach Freiheit dürstet’s mich« am 11. Juli wie die Faust aufs Auge. Die Musiker von »Opera Classica Europa« bringen ab 20.30 Uhr Werke von Verdi, Puccini, Rossini und anderen auf die Marktplatzbühne. Diese wird in den Tagen darauf für ein royales Intermezzo genutzt: »The ­Magic of Queen Classic« bringt die Hits von Freddie Mercury am 12. Juli um 20 Uhr nach Rothenburg. Am 28. Juni kommt ein »Uffrur« auf den Marktplatz. Das mobile Veranstaltungsformat der Großen Landesausstellung Baden-Württemberg nutzt von 16 bis 21.30 Uhr den Marktplatz als große Bühne. Das immersive Geschehen wird geprägt von einem Narren, der die grundsätzlichen Fragen aus Zeiten des Bauernkriegs stellt und an die Gegenwart heranführt. Unterstützt wird er in den Spielszenen aus den Figuren jener Zeit: Priester, Geldeintreiber und Bauern treiben sich rund um den Marktplatz herum. Eintritt kostet das besondere Erlebnis nicht. Doch als Zuschauer sollte man am 28. Juni stets auf der Hut sein rund um den Marktplatz. Rothenburg ob der Tauber wird die einzige Station des Formats in Franken sein. Mit dem Regie-Team um Martin Butler und Christian Schönfelder taucht man bei »Uffrur« in die Zeit des Bauernkrieges ein.

Expand Foto: Pfitzinger

Karten zu den verschiedenen Veranstaltungen gibt es unter

www.kulturereignisse.com/shop sowie beim Rothenburg -Tourismus Service.

Mehr Infos unter www.rothenburg.de