Frühlingsanfang im Hohenloher Freilandmuseum

Eine Woche vor Ostern veranstaltet das Hohenloher Freilandmuseum auch in diesem Jahr wieder eine Osterwerkstatt. Am Sonntag, den 24. März lädt das Museum Jung und Alt dazu ein, selbst beim traditionellen Ostereierfärben mitzumachen. In der Scheune aus Bühlerzimmern runden Vorführungen unterschiedlicher Gestaltungstechniken und weitere Anregungen zur Verzierung von Ostereiern das Programm ab. Es können außerdem verschiedene österliche Dekorationen erworben und einem Zuckerhasenbäcker bei der Arbeit zugeschaut werden. Zeitgleich besteht die Gelegenheit, hübsche Kränze aus Naturmaterialien selbst zu gestalten, um mit Ihnen den Frühling einzuläuten. Unter fachkundiger Anleitung dürfen Kinder und Erwachsene hierbei selber tätig werden. Ein weiterer Programmpunkt ist um 11 Uhr die Eröffnung der Sonderausstellung »50 Kirchen und Kapellen«.

So. 24. März, 11 bis 17 Uhr, Hohenloher Freilandmuseum ­Wackershofen, Schwäbisch Hall, www.wackershofen.de