Funkelnde Weihnachten in Bietigheim

Der Bietigheimer Sternlesmarkt findet wieder statt! Der heimelige Weihnachtsmarkt im Herzen der Bietigheimer Altstadt präsentiert sich mit zauberhaften Lichtinstallationen und schönen Ständen entlang der Fußgängerzone und am Marktplatz. Das Angebot reicht vom Bietigheimer Schloss bis zum Unteren Tor. Der 27. Bietigheimer Sternlesmarkt, der an 16 Markttagen die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Bummeln einlädt, wird am Donnerstagabend, 24. November um 17 Uhr von Oberbürgermeister Kessing eröffnet. Am Samstag, 10. Dezember ergänzt die Adventsmeile mit vielen weiteren Ständen und Angeboten den Sternlesmarkt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm auf der Bühne am Marktplatz freuen.

27. Bietigheimer Sternlesmarkt, Do. bis So., 24. bis 27. November; 1. bis 4. Dezember; 8. bis 11. Dezember und 15. bis 18. Dezember, 11.30 bis 21 Uhr, Marktplatz, Bietigheim, www.bietigheim-bissingen.de