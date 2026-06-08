Funkelnder Sommernachtstraum

Was macht einen Sommerabend wirklich unvergesslich? Ganz klar: Eine traumhafte Location, große Gefühle und ein spektakuläres Highlight! Genau diese drei Zutaten sind seit 22 Jahren das Erfolgsrezept für eines der schönsten Festivals der Region - die Flammenden Sterne im Scharnhauser Park Ostfildern. Jedes Jahr im August verwandelt sich das Eventgelände in eine Bühne für die besten Pyrotechniker der Welt, die beim Internationalen Feuerwerksfestival ihr spektakuläres Können präsentieren. In diesem Sommer funkelt das dreitätige Open-Air-Festival vom 21. bis 23. August – und verspricht wieder drei Nächte voller Magie.

35 Feuerwerksfirmen aus 30 unterschiedlichen Nationen und allen fünf Kontinenten traten in den vergangenen Jahren in Ostfildern zum Wettkampf an. Und doch überrascht das Festival seine Besucher immer wieder mit frischen Highlights – so auch in diesem Jahr! Denn zur 22. Auflage der Flammenden Sterne betreten mit Argentinien und der Schweiz gleich zwei Nationen die Bühne, die zuvor noch nie in Ostfildern zu Gast waren. Gemeinsam mit Australien als drittem Wettbewerbs-Teilnehmer verspricht das Festival drei spektakuläre Feuerwerks-Inszenierungen.

Und damit nicht genug - denn die Flammenden Sterne garnieren ihr funkelndes Highlight an allen drei Tagen mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Schon am frühen Abend erwacht das Veranstaltungsgelände zum Leben und bietet alles, was es für ein entspanntes Festivalerlebnis braucht: Auf mehreren Bühnen spielen Bands, auf dem weitläufigen Areal sind zudem Feuerartisten und Akrobaten unterwegs. Für Familien gibt’s ein kreatives Mitmach-Programm und der Festivalmarkt lädt zu einem gemütlichen Bummel ein. Wenn schließlich die Dunkelheit hereinbricht, tauchen stimmungsvolle Illumination, bunte Lichtobjekte und eine spektakuläre Lasershow das Gelände in magisches Licht – und stimmen auf den feurigen Höhepunkt des Abends ein.

Online-Ticketvorverkauf läuft!

Tickets für das 22. Internationale Feuerwerksfestival FLAMMENDE STERNE vom 21. bis 23. August 2026 sind im Online-Vorverkauf unter www.flammende-sterne.de erhältlich. Am Veranstaltungs-Wochenende auch vor Ort an den Tageskassen.

Eintrittskarte = Kombiticket

Die Eintrittskarte gilt am Veranstaltungstag wieder als Kombiticket für Bus und Bahn im Verkehrsverbund VVS. Eine Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

22. Internationales Feuerwerksfestival FLAMMENDE STERNE

Scharnhauser Park Ostfildern / 21.-23. August 2026, Weitere Infos: www.flammende-sterne.de