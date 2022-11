Funkelndes Weihnachtsfest

Stimmungsvolle Atmosphäre und ein tolles Rahmenprogramm erwartet die Besucher des diesjährigen Gmünder Weihnachtsmarktes. Rund 70 geschmückte Stände verwandeln den Marktplatz und den Johannisplatz wieder in ein weihnachtliches Dorf und werden auch in diesem Jahr mit einem bunten Angebot an Weihnachtswaren und Leckereien die Menschen in die Gmünder Innenstadt locken. Ein Höhepunkt ist sicherlich wieder die Installation des Gmünder Adventskalenders am Rathaus. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen – und es gibt die Chance auf einen tollen Gewinn. Natürlich kommen auch die Kinder beim Gmünder Weihnachtsmarkt nicht zu kurz; hierfür sorgen eine Eisenbahn, die lebendige Krippe mit Esel und Schafen, das Weihnachtsriesenrad und ein Märchenkarussell.

Weihnachtsmarkt Schwäbisch Gmünd, Do. 24. November bis Mi. 21. Dezember, Mo. bis Mi. 11 bis 19 Uhr, Do.

bis So. 11 bis 20 Uhr, Innenstadt, Schwäbisch Gmünd schwaebisch-gmuend.de