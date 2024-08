Gaildorfer Floßfest, 06. bis 08.09.

Vom 6. bis 8. September 2024 findet wieder das sommerliche Stadtfest in Gaildorf statt: Das Floßfest.

ssen, Trinken, Floßfahren und einfach eine gute Zeit auf den Kocherwiesen in Gaildorf zu verbringen, das ist der Kern dieses bunten Treibens.

Bereits am Freitag beginnt das Fest ab 18 Uhr, um 19 Uhr sticht Bürgermeister Frank Zimmermann zu den Klängen der Stadtkapelle das erste Bierfass an, dem hoffentlich noch viele folgen werden. Die Gaildorfer Stadtkapelle bringt die besten Lieder zu Gehör, ab 22 Uhr wird ein DJ auflegen. Am Samstag macht die Tour de Hohenlohe in Gaildorf Station. Zwei Runden, eine kurze mit rund 30 km und eine große mit 70 km, führen durch das Limpurger Land. Start- und Zielort ist das Hallengelände, gestartet wird zwischen 10 und 12 Uhr. Die Strecke führt auf Fahrradwegen, wenig befahrenen Straßen und auch der einen oder anderen Gravelpassage durch die Limpurger Berge. Empfohlen wird eine Mindestbreite von 28 mm und für die große Runde eine gute Kondition. An der Körhalle ist dann auch der Radverkehrscheck aufgebaut, dort kann man kostenlos sein Fahrrad – egal ob Biobike oder E-Bike – checken und reparieren lassen. Ab 11 Uhr empfangen die bewirtenden Vereine die Gäste im Festzelt: der Gaildorfer Fischereiverein, die griechische Gemeinde, der TSV und der Gaildorfer Schützenverein sorgen für das leibliche Wohl. Um 14 Uhr beginnt der Seniorennachmittag und gegen 16.30 Uhr gibt es den ersten Höhepunkt: das Entenrennen auf dem Kocher. Der Erlös geht in diesem Jahr an Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Lose können im Vorfeld an den Vorveraufsstellen, oder aber noch auf dem Festgelände erworben werden. Abends heizt dann ab 19 Uhr die JS Band ein. In der wohlverdienten Pause wird wieder eine Feuershow, diesmal mit anderen Akteuren, im Schlosspark stattfinden. Um Mitternacht endet dann der zweite Floßfesttag.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst auf den Kocherwiesen, ab 11 Uhr beginnt der Festreigen. Der Gschwender Musikverein spielt in diesem Jahr bereits mittags. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt die Staatspreisprämierung der Bezirksrinderzuchtvereins Gaildorf. Gesucht wird die »Miss Gaildorf«, die schönste und ertragreichste Kuh im Limpurger Land. Die Jungbäuerinnen und -bauern präsentieren ihre Kälbchen. Nachmittags finden dann auf dem Floßfestgelände wieder Handwerkervorführungen statt, das ganze Wochenende präsentieren Marktaussteller dort ihre Waren und natürlich ist die Limpurger Flößerzunft von Freitag bis Sonntag vor Ort, um mit ihrem Floß Abenteuerlustige auf dem Kocher zu staken. Die DLRG übernimmt die Sicherung der Fahrten, so dass die Fahrten ein unvergessliches Erlebnis sein werden. Am Nachmittag legt im Festzelt ein DJ auf, bis das Fest dann um 19 Uhr ausklingt.

Gaildorfer Floßfest, Fr. 6. bis So. 8. September, Kocherwiesen, Gaildorf, www.gaildorf.de