Gaildorfer Floßfest: Tradition am Kocher, 12. bis 14.09.25

Das Flößerhandwerk hat in Gaildorf eine jahrhundertealte Tradition: Schon seit mehr als 500 Jahren betreiben die Menschen am Kocher Waldbau und schlagen Holz. Um es zu transportieren, nutzten die Menschen den Kocher und kleinere Bäche. Die Stämme wurden zusammengebunden und stromabwärts geflößt. Das Gaildorfer Floßfest erinnert an diese Tradition. Angeboten werden auf dem Floßfest natürlich Floßfahrten, durchgeführt von der Limpurger Flößerzunft. Gebaut aus Limpurger Holz wird das Gefährt gekonnt durch die Wellen des Kochers gesteuert. Die Fahrt dauert ­etwa zwanzig Minuten kocheraufwärts. Für die Sicherheit sorgt das Team der DLRG. Im großen Festzelt auf den Kocherwiesen sorgen lokale Vereine für das leibliche Wohl. Am Freitag beginnt das Fest mit dem Bieranstich durch den neuen Bürgermeister Stephen Brauer. Am Samstag gibt es den ­Seniorennachmittag, das Entenrennen und Oldiemusik ab 19 Uhr. Besonderes Highlight am Samstagabend ist die ultimative Drohenshow um 22 Uhr. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Gottesdienst, ab 11 Uhr wird ein Weißwurstfrühstück geboten und der Familiennachmittag bietet Handwerkervorführungen, Jungrinderprämierung und zünftige Blasmusik mit dem Musikverein Gschwend. Abends sorgt DJ Serkan von 17 bis 19.30 Uhr für Stimmung. Wer einmal erleben will, wie Handwerker früher gearbeitet haben, kommt beim historischen Flößermarkt am Samstag und Sonntag ­jeweils von 11 bis 19 Uhr auf seine Kosten: Kleidung weben, am Sonntag Holz sägen oder einfach zuschauen, wie geflößtes Holz wieder an Land ­gebracht wurde. Auf den Kocherwiesen wird einiges geboten.

Fr. 12. September, 18 bis 24 Uhr, Sa. 13. September, 11 bis 24 Uhr, So. 14. September, 10 bis 19 Uhr, Gaildorf, www.gaildorf.de