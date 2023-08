Gaildorfer Floßfest

Über die Jahrhunderte wurde auf dem Kocher Holz nach Schwäbisch Hall geflößt. Die Haller Sieder benötigten das Brennmaterial aus den Limpurger Wäldern, um aus der Sole das begehrte Salz zu sieden. Zur Erinnerung an die Flößertradition der Stadt, die noch heute Floß und Flößerhaken im Wappen trägt, wird das Floßfest gefeiert. Auf dem Festplatz in den Kocherwiesen wird den Besuchern drei Tage lang ein interessantes und abwechslungsreiches Programm – am und auf dem Wasser – geboten. Zudem wird am Sonntag der 3. Limpurger Markt in der Viehhalle mit Produkten aus der Region Besucherinnen und Besucher locken. Los geht es am 8. September um 19 Uhr mit dem Fassanstich im Festzelt unter musikalischer Begleitung der Stadtkapelle Gaildorf. Ab 22 Uhr sorgt DJ Horli für Partystimmung. Auch am 9. September steht einiges auf dem Programm: Von 11 bis 19 Uhr findet auf der Kocherwiese der Flößermarkt statt, von 14 bis 18 Uhr werden Planwagenfahrten geboten (Start: Haltestelle am Schlosspark), um 16.30 Uhr startet das Entenrennen am Kocher und um 18 Uhr folgt die Siegerehrung. Um 19 Uhr tritt die Band »J. S. Band« als musikalischer Top-Act auf, um 20 Uhr steigt im Jugendzelt die Kopfhörerparty und um 22 Uhr findet im Schlosspark die Feuershow statt. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst los, um 11 Uhr folgt ein Weißwurstfrühstück. Von 11 bis 14 Uhr spielt der Musikverein Fichtenberg und von 11 bis 19 Uhr können Gäste und Einwohner dem Flößermarkt auf der Kocherwiese einen Besuch abstatten. Dort findet um 14 Uhr zudem eine Handwerksdemonstration sowie die Jungzüchter-Kälber-Prämierung statt. Von 17 bis 19 Uhr spielt außerdem Gschwender Musikverein und sorgt für ausgelassene Stimmung. wol

Fr. 8. bis So. 10. September, Festgelände, Gaildorf, www.gaildorf.de