Gaildorfer Kirbe, 09.11.25

Die Gaildorfer Kirbe ist ein Traditionsfest: Immer Anfang November strömen die Menschen in die Innenstadt der Schenkenstadt und kaufen dort im Einzelhandel ein. Auf dem Marktplatz und in den Straßen bieten Vereine und private Händler ihre Getränke, Speisen und Waren an und natürlich locken Kinderangebote die ganze Familie dorthin. Höhepunkt für die Kinder ist die Stempelrallye, die durch die Gaildorfer Ein-zelhandelsgeschäfte führt. 14 Geschäfte nehmen teil, darunter das City Ki-osk, Optik Hermann, Betten Buck, das Reiseparadies im Alten Rathaus, Peti-te Woman, Fadenspiel und Sport Roth, Elektro Brodhag und Optik Uhren Schmuck Kuhn, Krone – Der Laden, ModeTreff, Wahl Raumausstattung, Trendfoto und der neu eröffnete DRK-Kleiderladen am Marktplatz. Wer mindestens 10 Stempel zusammen hat, kann einen von fünf Shoppinggut-scheinen im Wert von 30 Euro gewinnen.

So. 9. November, 12 bis 17 Uhr, Innenstadt, Gaildorf, gaildorf.de