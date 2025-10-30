Gaildorfer Schloss-Weihnachtsmarkt, 29.11.25

Der perfekte Einstieg in die Vorweihnachtszeit: der Gaildorfer Schloss-Weihnachtsmarkt – handgefertigt, herzlich und weihnachtlich. Der Schloss-Weihnachtsmarkt in Gaildorf ist eine Attraktion: Über 90 Stände präsentieren einzigartiges Kunsthandwerk, Weihnachtliches und viel für Leib und Seele rund um das Alte Schloss und die evangelische Stadtpfarrkirche in der Schenkenstadt. Jedes Jahr am ersten Adventswochenende lädt der Schloss-Weihnachtsmarkt dazu ein, die ganz besondere Atmosphäre zu entdecken: Glühwein, Rote Wurst und Langosch, bunte Lichter und eine lebendige Krippe stimmen auf die Vorweihnachtszeit ein und locken die Besucher aus dem ganzen Limpurger Land und darüber hinaus nach Gaildorf. Vor allem das Flair überzeugt die Besucherinnen und Besucher. Erste Geschenke im Kunsthandwerkerdorf und Kreativmarkt auszusuchen oder einfach an den vielen Ständen mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen – all das bietet der Gaildorfer Schloss-Weihnachtsmarkt. Wenn Sie dabei sein möchten, können Sie am Samstag, 29. November von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr den Schloss-Weihnachtsmarkt besuchen. Wer genug vom Schlendern durch die Stände hat, kann sich durch das Rahmenprogramm auf der Bühne, durch Vorstellungen des Puppentheaters Matzaamba und viele weitere Angebote unterhalten lassen.

Sa. 29. November, 14 bis 21 Uhr, So. 30. November, 11 bis 19 Uhr, Altes Schloss Gaildorf, www.gaildorf.de